Legacy of Kain con il parkour? Sì, e potete provarlo gratis

Un vampiro con la spada, corse sui muri, scatti aerei e nemici fatti a brandelli in prima persona: Bloodthief non è il solito action, e no, non è un incrocio tra Blood e Thief come il nome potrebbe suggerire.

È qualcosa di molto più adrenalinico, e con una demo gratis già disponibile su Steam, non c’è motivo per non dargli una chance.

Sviluppato da Blargis, Bloodthief si presenta come un slash 'em up in prima persona che combina la velocità e la verticalità di un Ghostrunner (che trovate su Amazon) con un’estetica gotica che ricorda da vicino le atmosfere oscure di Legacy of Kain: Blood Omen.

Ambientato in una città medievale vagamente germanica, il gioco ci mette nei panni (o meglio, nei mantelli) di un vampiro assetato di sangue, il cui nutrimento serve anche a potenziare le abilità e il movimento.

Il gameplay è un caos controllato: corse sui muri (ancora un po' grezze a detta di chi ha provato la demo), scatti in aria, parate improbabili persino contro i missili, e una meccanica di aggancio ai nemici che consente movimenti rapidissimi e letali.

La demo offre sei livelli pieni di scorciatoie, passaggi segreti e opportunità per i più abili di trovare la “linea perfetta” attraverso le mappe. Morire è parte del gioco, come in ogni buon runner moderno: ci si rialza subito e si riprova, sempre più veloci, sempre più precisi.

L’elemento distintivo? L’approccio over the top al movimento e al combattimento. Bloodthief non ha paura di lasciare il giocatore libero di rompere ogni regola della fisica se il risultato è spettacolare e frenetico. È un titolo che non vuole essere elegante, ma brutale e dinamico.

Da fan di vecchia data di Legacy of Kain, ogni volta che un gioco sfiora quell’estetica decadente e vampiresca sento il cuore accelerare. Se poi ci aggiungiamo una buona dose di velocità, skill-based combat e libertà di movimento, allora ci sono ottime possibilità che Bloodthief diventi una piccola gemma per chi cerca adrenalina e atmosfera gotica.