Le notifiche sonore di Steam sono frustranti? Ecco come disattivarle

Uno degli aggiornamenti più recenti di Steam ha introdotto una funzionalità che intendeva rendere più moderno lo storico client di casa Valve: adesso riceveremo notifiche sonore non solo nelle chat con i nostri amici, ma anche tutte le volte che installeremo un gioco o sbloccheremo un obiettivo.

Un'esperienza che i giocatori più moderni potrebbero effettivamente gradire, dato che un feedback sonoro è in grado di comunicare efficacemente un'attività completata, ma che per i fan abituati al silenzio potrebbe creare non poca frustrazione.

Se nella modalità Big Picture — come gli utenti su Steam Deck ben sapranno — esistevano già questi effetti sonori, nella modalità Desktop sono stati svelati soltanto di recente e, per chi non segue costantemente i changelog, potrebbero aver causato un effetto sorpresa non indifferente.

Fortunatamente, non si tratta di una feature che sarete obbligati a tenere attiva per forza: PC Gamer segnala infatti che è stato introdotto un apposito toggle per disattivare le nuove notifiche sonore.

Si tratta di una funzionalità leggermente nascosta, ma che potete raggiungere facilmente seguendo le nostre istruzioni: aprite il menù Impostazioni, fate clic su Notifiche e togliete la spunta sull'opzione "Riproduci un suono quando viene visualizzato un avviso di notifica".

Insomma, se fate parte di quei giocatori che preferiscono tenere tutto ciò che non riguarda le vostre partite in silenzio, da adesso saprete come "zittire" Steam. In caso contrario, naturalmente non dovrete fare nulla: le notifiche sonore del client resteranno attive di default, a meno che non decidiate diversamente.

Steam è ormai diventato a tutti gli effetti un punto di riferimento importante per i videogiochi su PC: perfino Blizzard si è dovuta "arrendere", decidendo di portare i suoi giochi sul client di casa Valve.

Anche altri grandi publisher sono ormai costantemente attivi sulla piattaforma: tra questi vi è anche Ubisoft, che proprio nelle scorse ore ha aggiornato a sorpresa Assassin's Creed Black Flag dopo ben 10 anni.

