Le loot box potrebbero presto diventare illegali in Germania

Le loot box sono oggi molto meno diffuse nei videogiochi rispetto al passato, ormai sostituite per la maggior parte da tipologie varie di season pass, ma restano ancora estremamente presenti nel mercato: basti pensare ad esempio ai free-to-play o a modalità che prevedono "sbustamenti" vari.

La modalità Ultimate Team di EA Sports FC 24 (che trovate su Amazon) è stata infatti spesso preso di mira per via dei suoi pacchetti dal funzionamento identico alle loot box, affrontando diverse controversie anche a livello legale.

Ricordiamo infatti che diversi paesi europei si sono mossi per bloccare o quantomeno limitare questa pratica: il Belgio le ha bandite del tutto e la stessa cosa hanno provato a fare i Paesi Bassi — anche se Electronic Arts si prese la rivincita in sede di ricorso.

Il prossimo paese in ordine di tempo a fare altrettanto potrebbe essere la Germania, e non è assolutamente un nome da sottovalutare: si tratta infatti di uno dei stati più remunerativi in Europa per il mercato videoludica, insieme al Regno Unito.

Come riportato da Buten un Binnen (via GamesIndustry.biz), lo stato di Brema sta infatti discutendo la possibilità di rendere le loot box totalmente illegali: una mozione che andrà poi discussa a livello nazionale, coinvolgendo dunque l'intera Germania.

La coalizione di governo ha infatti proposto diverse restrizioni sull'utilizzo delle loot box, incluso bandirle del tutto: toccherà ovviamente vedere se la mozione sarà approvata anche e soprattutto a livello nazionale.

È chiaro che se dovesse passare sarebbero certamente guai per tutti quei giochi che le utilizzano come microtransazioni o per i free-to-play con meccaniche gacha, che potrebbero essere costretti a non essere più disponibili in Germania o cambiare totalmente strategia di monetizzazione.

Continueremo a seguire la situazione e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero emergere ulteriori novità sulla vicenda e sulle mozioni legali a tema.