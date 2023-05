Le esclusive PS5 aumenteranno, ma non su PC, spiega Jim Ryan

Il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, è stato protagonista di un'intervista pubblicata dal sito giapponese Famitsu.

Tra i vari argomenti presi in esame, anche quello relativo ai titoli PS5 in arrivo anche su PC, come accaduto anche per Returnal (che trovate su Amazon).

Vero anche che il debutto dell'avventura spaziale di Selene su PC non è stato dei migliori, visto che il lancio è stato pericolosamente vicino al flop.

Come riportato anche da Wccftech, secondo Ryan Sony ha intenzione di mantenere lo slancio favorevole grazie alle prossime esclusive per PS5 come Rise of the Ronin di Koei Tecmo (in arrivo l'anno prossimo), Final Fantasy XVI di Square Enix (in arrivo il 22 giugno) e Marvel's Spider-Man 2 di Insomniac (in arrivo probabilmente a settembre).

Più avanti nell'intervista, il dirigente ha menzionato il piano di Sony di aumentare le esclusive per PS5 mantenendo scaglionati i porting per PC. Ha aggiunto che ai giocatori PC non importa aspettare due o tre anni per giocare a quei titoli sulla loro piattaforma.

«Comprendiamo perfettamente l'importanza dei titoli esclusivi per PS5. Come ho già detto, la responsabilità principale di PlayStation Studios è quella di far vivere alle persone un'esperienza di gioco con la PlayStation più recente. Stiamo aumentando il numero di titoli esclusivi per PS5 e scaglionando l'uscita della versione per PC.»

E ancora, Ryan ha aggiunto: «Ho spesso l'opportunità di chiedere ai fan la loro opinione e, quando chiedo loro del ritardo, dicono che la vendita della versione per PC due o tre anni dopo l'uscita della versione PlayStation è accettata favorevolmente.»

Sebbene Sony sia sempre stata chiara sul fatto che almeno le esclusive per giocatore singolo avrebbero continuato a essere lanciate prima su console e poi su PC, in molti speravano che la tempistica dei porting si riducesse anziché espandersi (il primo grande gioco first-party portato su PC, Horizon Zero Dawn, è arrivato sulla piattaforma oltre tre anni dopo il suo debutto su PlayStation).

Nell'ottobre del 2022, il responsabile di PlayStation Studios Hermen Hulst ha dichiarato che i giochi single player per PS5 manterranno almeno un anno di esclusività sulla console, facendo sperare che il tempo di attesa possa diventare ancora più breve.

La nuova dichiarazione di Ryan non ispira esattamente fiducia in tal senso, soprattutto se confrontata con le affermazioni di Hulst all'inizio del mese, secondo cui la decisione di portare un gioco su PC sarebbe stata presa caso per caso.

Considerando lo stato in cui è stato lanciato The Last of Us Part I su PC, forse prendersi il tempo necessario non sarebbe poi così una cattiva idea.