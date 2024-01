L'attore di GTA 5 contro le IA: sono «spazzatura»

Ned Luke, l'attore che interpreta Michael De Santa in GTA 5, ha denunciato l'azienda WAME per l'uso senza licenza della sua voce come parte di un chatbot di Michael AI, affermando che «non c'è niente di bello nel derubare le persone».

Non è la prima volta che uno dei protagonisti di GTA 5 (che trovate su Amazon) interviene sull'argomento, e Luke di certo non le manda a dire.

Advertisement

Da quando Luke ha protestato contro il chatbot, sembra che WAME abbia cancellato da Internet tutti i tweet pertinenti e il chatbot stesso (via PCGamesN).

Questo fa seguito alla chiusura da parte di Rockstar Games, produttore di Grand Theft Auto 5, di un mod IA per il gioco.

La mod in questione permetteva di parlare con i PNG con la propria voce reale, prima che la società madre di Rockstar, Take-Two, emettesse un provvedimento di ritiro DMCA della mod e di un video che la mostrava nel gioco.

Ora, Luke si preoccupa di come l'azienda di IA WAME abbia usato la sua voce per creare un chatbot di Michael di GTA 5, apparentemente senza il suo permesso o quello di Rockstar.

«Questo è un gioco di me*da di WAME», scrive Luke su Twitter/X. «Non c'è assolutamente nulla di bello nel derubare le persone con una pessima stima della mia voce fatta al computer. Non perdete tempo con questa spazzatura0».

Luke ha poi taggato Rockstar Games e il sindacato SAG-AFTRA, apparentemente nel tentativo di portare alla loro attenzione l'uso della sua voce e del personaggio di GTA.

Al momento in cui scriviamo il chatbot e i tweet che lo promuovevano sono stati cancellati.

Sul suo sito web WAME afferma che «la nostra visione ruota attorno allo sfruttamento del potere dell'IA per amplificare l'individualità e i risultati personali», aggiungendo che è «impegnata a creare una piattaforma in cui ogni persona possa esplorare, esprimere ed elevare la propria identità unica e il proprio potenziale, supportata dalla nostra tecnologia IA avanzata».

WAME ha aggiunto che il chatbot AI è stato rimosso in seguito alla risposta di Luke e riflette il suo impegno per una pratica responsabile, riconoscendo la svista nel loro approccio iniziale.



Restando in tema, sembra che Square Enix implementerà «aggressivamente» l'IA nei videogiochi.

Del resto, anche la voce di Geralt in The Witcher ha detto la sua sull'utilizzo delle intelligenze artificiali, che ha definito "inevitabili" per il momento.