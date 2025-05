Larian Studios se la prende comoda: «Non aspettatevi annunci a breve»

È ancora molto presto per scoprire quali saranno i prossimi progetti di Larian Studios, dopo che gli autori hanno detto ormai ufficialmente addio a Baldur's Gate 3 — salvo qualche patch minore per risolvere i bug più gravi.

Nelle scorse ore sembrava essere emersa l'ipotesi di un ritorno sulla saga di Divinity, dopo che per pochi istanti era stato modificato l'username dell'account ufficiale dello studio su X.

Il director of publishing di Larian Studios, Michael Douse, è intervenuto su X per fare chiarezza sull'accaduto, spiegando che questa operazione faceva parte di un processo per appropriarsi degli handle relativi a diversi franchise, tra i quali vi era appunto la saga di Divinity (via VideoGamer).

Tuttavia, a causa di un errore da parte del servizio tecnico del social ex Twitter, per alcuni brevi istanti l'account ufficiale di Larian Studios è arrivato a chiamarsi @Divinity, causando così l'inevitabile confusione dei fan.

Michael Douse ammette che vorrebbe ci fosse qualcosa di «più emozionante» da poter dire al riguardo, ma che questa è la verità sull'accaduto:

«Stiamo ancora lavorando su diversi progetti: non aspettatevi annunci a breve».

In ogni caso, il director of publishing ha risposto a un fan non escludendo che dopo l'esperienza su Baldur's Gate 3 (di cui trovate diversi gadget su Amazon) lo studio possa tornare su questa saga:

«È troppo presto per dirlo, amico mio. Ma ci sono tante pentole sul fornello. Vedremo dove e quando ci porterà la cucina».

Parole che lasciano pensare che un nuovo capitolo di Divinity sia davvero nei pensieri dello studio di sviluppo, ma per il momento non sappiamo se sarà questo il prossimo progetto attualmente desginato da Swen Vincke e compagni.

Di sicuro non ci sarà un Baldur's Gate 4 da parte di Larian Studios, dato che gli autori ritengono conclusa la lora esperienza nel mondo di Dungeons & Dragons.

Una scelta approvata anche dall'attrice che interpreta Lae'zel, che ritiene giusto che adesso gli sviluppatori possano dedicarsi a qualcosa di totalmente nuovo.