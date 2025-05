Larian Studios è al lavoro su un nuovo Divinity? C'è un indizio "social"

Dopo aver concluso la sua esperienza su Baldur's Gate 3 — tralasciando le piccole ultime patch per risolvere i bug più gravi — Larian Studios ha ormai deciso di buttarsi definitivamente sui suoi prossimi giochi, su cui ancora sappiamo decisamente poco.

Sappiamo tuttavia che ci sarà almeno un progetto totalmente originale, che promette di essere ancora più grande rispetto all'ultima avventura ambientata nel mondo di Dungeons & Dragons.

Ma tra le novità in arrivo da Larian Studios potrebbe esserci anche un ritorno sulla saga di Divinity, che ha di fatto gettato le basi per la creazione del mondo di gioco di Baldur's Gate 3 (di cui trovate diversi accessori come i Funko Pop su Amazon). Un indizio, in tal senso, è arrivato direttamente tramite i profili social ufficiali dello studio.

Come segnalato infatti da VideoGamer, l'account X ufficiale di Larian Studios per un breve periodo ha cambiato l'handle ufficiale, passando dall'attuale @larianstudios a @divinity.

Una modifica che ad onor del vero è durata pochi istanti, ma che sono stati sufficienti per permettere a diversi fan di catturare screenshot e alimentare speculazioni sul ritorno della saga.

Il sospetto è che gli autori di Baldur's Gate 3 si stiano preparando al ritorno in grande stile di questa saga di giochi di ruolo, presumibilmente con un nuovo capitolo in sviluppo.

C'è da dire che non è la prima volta che si parla di un ritorno della saga: qualche mese fa era infatti comparsa una valutazione PEGI relativa a edizioni PS5 e Xbox Series X|S di Divinity Original Sin 2, su cui non abbiamo però avuto alcun aggiornamento nei mesi successivi.

Che questa sia la "volta buona" per rivedere in azione questi amati GDR? Difficile dirlo con certezza, ma vi terremo come sempre aggiornati in caso di ulteriori novità.

Qualunque sia il nuovo progetto di Larian Studios, potremo aspettarci come sempre storie curate in ogni minimo dettaglio: per riuscire in tale scopo verrà messo in piedi un team appositamente per sviluppare narrazioni con anni di anticipo.