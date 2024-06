Lara Croft potrebbe presto invadere un videogioco horror

Lara Croft è un personaggio leggendario, e non sorprende che di tanto in tanto faccia capolino in altre produzioni.

La serie di Tomb Raider, disponibile , è infatti un cult assoluto che non ha bisogno di presentazioni.

Senza contare che Tomb Raider Legend è stato da poco incluso nel catalogo PS Plus, assieme a due altri classici niente male.

Ora, però, come riportato anche da The Gamer, secondo il leaker di Dead by Daylight Gumpy887, che in precedenza aveva riferito dei crossover con Alan Wake, Dungeons & Dragons e Alien, Lara Croft potrebbe arrivare nel Killing Ground del gioco multiplayer il mese prossimo.

«Spero che il capitolo dei sopravvissuti con licenza a luglio sia [The Walking Dead] o Tomb Raider», ha commentato un fan.

«Dovrei anche indovinare Miss L.C.», ha risposto Gumpy887 in un commento ora cancellato.

Anche se Lara Croft potrebbe non sembrare adatta all'estetica horror di Dead by Daylight, come sottolineano i fan, all'epoca i recensori dissero che Shadow of the Tomb Raider sembrava un gioco horror in alcuni punti, e The Descent - un film del 2006 - fu citato come una delle influenze del Tomb Raider del 2013.

Sappiamo che il mese prossimo arriverà un sopravvissuto su licenza e lo sviluppatore Behaviour Interactive ci ha persino dato un indizio, definendolo "un personaggio che incarna veramente il significato di sopravvissuto" (la trilogia reboot del 2013 è nota come "Survivor Trilogy").

Per questo motivo, molti fan hanno ipotizzato che il teaser di Behaviour alludesse a un crossover con Lara Croft.

Nell'attesa, avete letto che un remake di Tomb Raider Legend con la potenza del motore grafico Unreal Engine 5 è attualmente in lavorazione grazie ai fan?

Ma non è tutto: un altro appassionato sta lavorando anche a un remake retrò di Legend, ispirato ai primi capitoli della serie a 32-bit.