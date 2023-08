L'accessibilità nei videogiochi è importante, ce lo dimostra il match più bello dell'EVO 2023

Il tema dell'accessibilità nei videogiochi è affrontato da molti anni, ma finora non ci sono state molte possibilità per testare l'efficacia di questi strumenti in un contesto competitivo.

Street Fighter 6, il nuovo picchiaduro della saga di Capcom, ha inserito in questo senso delle opzioni avveniristiche in particolare per i non vedenti.

Il picchiaduro è infatti completamente accessibile per chi soffre di questa disabilità, grazie duna serie di opzioni audio dedicate.

C'è un opzione, ad esempio, che attiva un segnale acustico che indica in modo sonoro la distanza dall'avversario. Un'altro, invece, permette al giocatore di sapere se un attacco basso, medio o alto è andato a segno. Ci sono anche effetti sonori per la vita residua di un giocatore, lo stato della barra del drive, delle critical art e altro ancora.

Per rendere queste opzioni ancora più efficaci è possibile anche eliminare gli effetti sonori di base di Street Fighter 6, così da poter ascoltare solo quelli relativi all'accessibilità.

Ma funzionano questi accorgimenti? Decisamente sì, come dimostra BlindWarriorSven all'EVO 2023, il torneo internazionale di picchiaduro.

Il giocatore, che è stato anche uno dei tester più importanti per le funzioni di accessibilità di cui sopra, sta partecipando in questi giorni al citato torneo e il suo Honda come si fa a giocare Street Fighter 6 da non vedenti:

Il match che vedete qui sopra è parte delle eliminatorie del torneo di Street Fighter 6 e, come vedete, Sven riesce a reagire e giocare normalmente grazie alle funzioni di accessibilità.

E se pensate che il suo avversario possa aver concesso la partita per pietà, sappiate che si tratta comunque dell'EVO 2023 e nessuno cederebbe facilmente una partita in un contesto così competitivo. Inoltre, chi conosce il picchiaduro e lo ha giocato si renderà conto che l'azione di gioco è tutt'altro che "pilotata", visto che Sven si muove come un giocatore esperto.

Come ironizza qualcuno nei commenti del video, Sven non può neanche essere influenzato dalle provocazioni in-game dei personaggi, quindi è "mentalmente inattaccabile". Sicuramente non può essere influenzato neanche dalle nude mod, come è accaduto in un recente torneo.

Anche questa cura per i dettagli ha reso Street Fighter 6 il videogioco più di successo di sempre della saga.