La versione fisica giapponese di Final Fantasy VII Rebirth ha un difetto

Square Enix sta per rilasciare il suo Final Fantasy VII Rebirth, un gioco che promette di essere davvero imperdibile per una moltitudine di motivi diversi.

L'avventura di Cloud e soci che vivremo nel gioco completo (che potete prenotare su Amazon) sarà infatti il secondo capitolo di una vera e propria trilogia.

Un'esperienza davvero massiccia, grazie anche al numero sorprendente di minigiochi che saranno al suo interno.

Ora, però, come riportato anche da VGC, sembra proprio che la versione fisica giapponese di Final Fantasy VII Rebirth abbia le etichette sbagliate su ogni disco



Come sottolineato dall'account ufficiale di Final Fantasy VII Remake su X/Twitter, il gioco viene fornito con due dischi - il Data Disc e il Play Disc - che però hanno le rispettive etichette invertite.

Per questo motivo, i giocatori devono inserire prima il disco con l'etichetta "Play Disc" (per installare i dati), quindi inserire il disco con l'etichetta "Data Disc" per giocare.

Secondo Square Enix, l'errore è dovuto a un difetto nel processo di produzione di Sony Interactive Entertainment.

Non è ancora chiaro se il problema sia stato replicato nelle versioni occidentali del gioco o se sia un'esclusiva del Giappone. In caso vi terremo aggiornati non appena avremo modo di mettere le mani su una versione PAL retail del gioco Square.

Ad ogni modo, difetti di stampa a parte, nella nostra recensione di Final Fantasy VII Rebirth, a cui abbiamo assegnato un punteggio di 8.9/10, vi abbiamo spiegato che si tratta de «il modo migliore per portare questa iconica serie nell'era moderna, restituendo al grande pubblico le vecchie sensazioni di un tempo mentre si introducono nuovi sistemi di gioco che ci auguriamo possano essere la base per tutti gli altri capitoli che verranno».

Restando in tema, il "guru" di Final Fantasy VII Tetsuya Nomura è a quanto pare "nervoso" per le reazioni dei fan al finale di Rebirth rispetto a quello del precedente Remake.