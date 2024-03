La trilogia di Stalker sarebbe in arrivo su PS4, in attesa di Stalker 2

Forse una delle potenziali sorprese dell'imminente Xbox Partner Preview è stata svelata in anticipo da alcuni store giapponesi: pare infatti che i primi tre capitoli di Stalker sarebbero in arrivo su console.

Come segnalato da Gematsu, un leak avrebbe a tutti gli effetti anticipato l'annuncio di Stalker: Legends of the Zone Trilogy, una raccolta della trilogia originale della serie che, dopo essere rimasti disponibili esclusivamente su PC, sarebbero in arrivo anche su PS4. E probabilmente anche su Xbox, anche se l'annuncio in questione non fa riferimento a tale versione.

Un'inserzione dedicata a questa misteriosa raccolta è infatti comparsa sui negozi giapponesi Biccamera, Neowing e Rakuten Books, con tanto di presunta cover art ufficiale e screenshot dedicati.

La raccolta includerebbe dunque Stalker: Shadow of Chernobyl, Stalker: Clear Sky e Stalker: Call of Pripyat, presumibilmente per anticipare la release dell'attesissimo Stalker 2, atteso in esclusiva per Xbox Series X|S e PC.

L'uscita della trilogia su PS4, se confermata, potrebbe dunque essere un modo per testare le acque in vista di una futura uscita del secondo capitolo su PS5, anche se ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

È plausibile immaginare che già nelle prossime ore potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale di questa trilogia: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine in caso di conferme o eventuali smentite. Nel frattempo, alla seguente pagina trovate tutti gli screenshot trapelati dalle inserzioni sugli store giapponesi.

Restando in tema con novità per la saga, Stalker 2 ha dovuto affrontare molti rinvii nel corso del suo lungo sviluppo, anche e soprattutto a causa della guerra in Ucraina.

L'attesa non dovrebbe però più rivelarsi particolarmente longeva, perché all'inizio dell'anno è stato confermato che il secondo capitolo di Stalker sarà disponibile dal 5 settembre 2024. Augurandoci naturalmente che non debbano rivelarsi necessari ulteriori rinvii dell'ultimo minuto.