La Stagione 3 di The Last of Us si farà attendere a lungo

Chi sperava in una pausa non troppo longeva tra la Stagione 2 e la Stagione 3 di The Last of Us, dovrà necessariamente ricredersi: pare infatti che le prossime puntate della serie TV di HBO si faranno attendere a lungo.

In un'intervista rilasciata a Variety (via Forbes), l'attrice Isabela Merced, che nello show interpreta Dina, ha infatti svelato che nessuno degli attori del cast ha ancora iniziato le riprese per la terza stagione, né ci si attende che possano arrivare a breve.

Pare infatti che HBO abbia pianificato di riprendere la produzione dello show solo nel corso del 2026, senza però fornire finestre temporali più precise: potrebbe dunque essere l'inizio dell'anno come qualche mese più avanti.

Una decisione che potrebbe non fare piacere a molti appassionati, dato che c'è già la fortissima sensazione con la Stagione 2 che si stia spalmando eccessivamente la storia di The Last of Us Part 2 (trovate l'edizione Remastered su Amazon), rendendo dunque inevitabile che il finale possa risultare incompleto.

Vi ricordo che la stagione 2 ha avuto circa 14 mesi di distacco dalla fine delle riprese e l'effettiva messa in onda: questo significa che, se le riprese inizieranno davvero solo nel 2026, probabilmente dovremo attendere almeno metà 2027 prima di vedere in TV la Stagione 3 di The Last of Us. Questo significa che, probabilmente, non se ne parlerà prima di maggio 2027.

Questo distacco appare quasi inevitabile, data l'alta qualità della produzione nel suo complesso, ma potrebbe allo stesso tempo rischiare di danneggiare il successo della serie: la Stagione 2 si è già dimostrata controversa proprio come il videogioco, dopo "quella" scena vista nel secondo episodio.

E dato che le vicende si stanno muovendo molto lentamente, l'elevata qualità potrebbe non essere sufficiente per riconquistare i più scettici, ma staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane.