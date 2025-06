Mass Effect è tra i tantissimi franchise videoludici che si preparerà allo sbarco su un altro medium, questa volta quello seriale con una serie TV che è stata annunciata tempo fa ma di cui non sappiamo niente.

Ora è arrivato un altro aggiornamento perché, come riporta Deadline, c'è uno showrunner per la serie TV di Mass Effect.

Amazon MGM Studios ha infatti deciso di accelerare lo sviluppo della serie, affidando le redini creative a Doug Jung nel ruolo di showrunner, mentre Dan Casey continua il lavoro di scrittura iniziato quasi un anno fa.

La decisione rappresenta un passo cruciale per un progetto che da tre anni naviga tra annunci e attese, promettendo di trasformare una delle saghe videoludiche più amate in un'esperienza televisiva di alta qualità.

La genesi di questa ambiziosa trasposizione risale al 2021, quando Amazon MGM Studios siglò un accordo con Electronic Arts per portare sul piccolo schermo l'universo narrativo che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. Lo scorso anno era arrivata la conferma dell'avvio della produzione, e ora c'è stato un aggiornamento importante.

Doug Jung porta al progetto un bagaglio di esperienza considerevole nel panorama televisivo contemporaneo. Il suo curriculum annovera collaborazioni di prestigio, dalla produzione esecutiva di The Chief of War per Apple TV+, in uscita il primo agosto, fino al lavoro su serie acclamate come Mindhunter di Netflix, Banshee di Cinemax e Big Love di HBO. La sua versatilità emerge anche nel cinema, dove ha co-sceneggiato Star Trek Beyond per Paramount, dimostrando una particolare affinità con il genere fantascientifico.

Il progetto vede coinvolti diversi produttori esecutivi di rilievo, tra cui Michael Gamble di Electronic Arts, figura chiave nel mantenere la coerenza con l'universo videoludico originale. Karim Zreik di Cedar Tree Productions contribuisce attraverso l'accordo generale della sua compagnia con Amazon, mentre Ari Arad ed Emmy Yu di Arad Productions completano il team produttivo.

Se anche accadesse in misura minima quello che è accaduto a Fallout con la sua serie, con una seconda stagione in arrivo, sarebbe davvero un bel colpo per BioWare ed Electronic Arts.