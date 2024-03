La serie TV di Fallout è come la trilogia di Batman di Nolan, per i produttori

Fallout si appresta a sbarcare in TV come tanti altri videogiochi negli ultimi anni e, in questi casi, i fan si preoccupano sempre che le trasposizioni possano essere degne di raccontare le opere originali.

La saga di Fallout (che trovate su Amazon) ha infatti una schiera di fan davvero molto dedicati e un'operazione come quella di Prime Video ha davvero bisogno di essere perfetta, e niente di meno.

Già in varie occasione gli autori hanno parlato di come la lavorazione di Fallout abbia portato alla creazione di un prodotto che si incastra perfettamente con la narrazione della saga videoludica, tanto è fedele e attenta all'opera di Bethesda.

Sarà come vivere un Fallout 5? Questo è quello che assicurano gli autori, ancora una volta, in una recente intervista (tramite Total Film).

Jonathan Nolan, produttore esecutivo del Fallout di Prime Video, è piuttosto fiducioso che la serie sarà all'altezza dei giochi.

Pur non essendo un vero e proprio sequel in termini narrativi, la serie TV di Fallout è paragonabile ad un racconto canonico della saga di Bethesda, come spiega Nolan:

«Ognuno dei giochi è una storia distinta – città diverse, protagonista distinto – all'interno della stessa mitologia. La nostra serie è in relazione ai giochi così come i giochi stanno in relazione tra loro.»

Guardare la serie TV di Fallout è sarà quasi come essere in Fallout 5, quindi.

Nolan ha parlato del lavoro fatto alla serie paragonandolo a ciò che è stato fatto per la trilogia di Batman con suo Christopher Nolan. Come Batman, anche Fallout non ha una versione canonica quindi, dice Jonathan Nolan «sei libero di inventarne una tua».

La serie TV di Fallout arriverà su Prime Video il 12 aprile, e non ci resta che aspettare per vedere la bontà del lavoro fatto.

Lo show sembra se non altro aver colto lo spirito della serie di Bethesda, almeno nelle intenzioni, perché riuscirà ad essere anche una satira del mondo attuale.