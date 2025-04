La scena shock di The Last of Us Stagione 2 è stata "addolcita"

Attenzione, l'articolo contiene spoiler sul secondo episodio della seconda stagione della serie TV di The Last of Us. Proseguite solo se lo avete visto.

La seconda stagione dello show tratto dal capolavoro Naughty Dog (che trovate su Amazon) non si sta risparmiando in quanto a colpi di scena e momenti intensi.

L’episodio 2, intitolato Through the Valley, ha lasciato i fan sotto shock per la brutale morte di Joel (interpretato da Pedro Pascal), ucciso a colpi di mazza da golf da Abby (Kaitlyn Dever).

Una scena forte, cruda e difficile da dimenticare, ma secondo il regista Mark Mylod, poteva essere ancora più violenta — e lui ha deciso di evitarlo.

Nell’episodio, Joel viene catturato da Abby e assassinato con una serie di colpi brutali, culminati con una pugnalata al collo inflitta con la punta appuntita della stessa mazza da golf.

Tuttavia, come spiegato da Mylod in un’intervista a The Hollywood Reporter, molte delle parti più grafiche sono state volutamente lasciate fuori dallo schermo.

«Volevo evitare la tortura esplicita. Non sono interessato a mostrare la violenza in sé», ha dichiarato.

«Dopo aver stabilito la brutalità del momento e, spero, aver esplorato le motivazioni che hanno spinto una giovane donna a compiere un atto tanto estremo, ho preferito lasciare il resto all’immaginazione dello spettatore.»

La scena è infatti costruita più sulla tensione emotiva e sulla rabbia contenuta che sull’efferatezza visiva. La scelta del regista va di pari passo con la volontà del co-creatore della serie, Craig Mazin, di concentrarsi più sul perché che sul come.

Il gesto di Abby è il culmine di un odio profondo e personale: Joel aveva infatti ucciso suo padre anni prima, durante la sua missione per salvare Ellie, evento che ha segnato la vita della ragazza e acceso il desiderio di vendetta.

Nonostante la sua morte, Joel continuerà ad apparire nei prossimi episodi, probabilmente attraverso flashback e ricordi di Ellie.

Intanto, la narrazione si sposterà proprio su di lei, e sulla sua implacabile caccia alla giovane donna che le ha strappato l’unica figura paterna rimastale.

Questa scena era inevitabile per chi conosce The Last of Us Part II, ma vederla prendere vita sullo schermo è tutta un’altra cosa. Trovo saggia la scelta di Mylod: la violenza, seppur parte integrante della storia, non ha bisogno di essere sbattuta in faccia allo spettatore per essere d’impatto.

A volte, ciò che non si vede fa ancora più male. E in questo caso, il dolore che lascia è profondo, sia per Ellie che per noi. Chissà che qualcosa del genere non avvenga anche nel terzo episodio.