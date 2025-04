Joel ha ancora tanto da dire in The Last of Us Stagione 2

Attenzione: l'articolo contiene spoiler sulla seconda stagione di The Last of Us. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Il secondo episodio dello show ispirato al big Naughty Dog (che trovate su Amazon), andato in onda il 20 aprile, ha sconvolto i fan con la morte di Joel, interpretato da Pedro Pascal.

Un evento traumatico per chi segue la serie, ma non una vera e propria uscita di scena. A quanto pare, il viaggio di Joel nella serie è tutt'altro che concluso.

Craig Mazin, showrunner e sceneggiatore della serie, ha rassicurato gli spettatori in un’intervista a TV Line, sottolineando che il legame tra Joel ed Ellie (interpretata da Bella Ramsey) continuerà a essere centrale:

«Li vedremo ancora molto insieme in questa stagione. E non solo: succederanno cose interessanti tra loro, anche più di quanto visto nella prima stagione.»

Nella prima stagione, il rapporto tra Joel ed Ellie è stato definito da Mazin come «una relazione bellissima e un viaggio meraviglioso», anche se relativamente semplice, viste le circostanze apocalittiche.

La seconda stagione, invece, promette un legame molto più complicato tra i due, con sviluppi profondi e carichi di significato. «Il loro percorso ha una conclusione molto toccante», ha aggiunto Mazin, «e lascia spazio a molte riflessioni, con una nota di speranza che lo attraversa.»

Ma come può Joel essere ancora presente se è già morto? Chi ha giocato al videogioco sa bene che la narrazione utilizza numerosi flashback per esplorare il passato dei personaggi.

La morte di Joel è stata un colpo al cuore, ma non sorprende chi conosce il gioco. La vera forza di The Last of Us non è la sopravvivenza, ma la memoria, l’eredità emotiva che i personaggi si lasciano l’un l’altro.

Sapere che Pedro Pascal continuerà ad avere un ruolo importante, anche se attraverso i ricordi, è una consolazione e, forse, una delle scelte narrative più potenti della serie.

È quindi lecito aspettarsi scene emozionanti che approfondiranno il legame tra Joel ed Ellie, anche dopo la sua morte.

Ci aspettano ancora cinque episodi nella seconda stagione (e il terzo promette emozioni forti). The Last of Us va in onda ogni domenica alle 3 del mattino (ora italiana) su HBO e Max e in streaming su Sky e NOW.