Kingdom Come Deliverance 2 gira meglio su PS5 rispetto a PS5 Pro, ma c'è un perché

Fin dal suo debutto sul mercato è apparso evidente che PS5 Pro non è stata sempre in grado di garantire performance migliori sui videogiochi, a causa di una mancata ottimizzazione dei team di sviluppo.

Sulle nostre pagine vi abbiamo segnalato numerosi casi di questo tipo, alcuni dei quali sono stati poi risolti con delle patch correttive, sebbene risulti comunque clamoroso che una console dal costo di circa 800 euro non sia in grado di far girare meglio fin da subito tutti i videogiochi disponibili.

Adesso è emerso che ci sarebbero problemi di prestazioni perfino con Kingdom Come Deliverance 2, nuovo ambizioso capitolo di Warhorse Studios attualmente disponibile in accesso anticipato — versione che il nostro Marcello Paolillo vi ha raccontato in un provato dedicato.

Tech4Gamers ci segnala infatti l'ultimo videoconfronto pubblicato dallo youtuber ElAnalistaDeBits, che ha provato il secondo capitolo di Kingdom Come Deliverance in tutte le versioni console attualmente disponibili, dalla Xbox Series S fino ad arrivare a PS5 Pro (a tal proposito, trovate la bellissima Collector's Edition su Amazon).

La sua video analisi ci mostra che Warhorse Studios ha svolto un egregio lavoro di ottimizzazione, dato che il titolo è in grado di girare a 30FPS nativi e 1080P anche su Xbox Series S.

Ma con la modalità grafica prestazioni è emerso un dettaglio decisamente curioso: la versione standard PS5 riesce a mantenere un frame rate più elevato da 3 a 5 FPS, che in alcuni casi diventano addirittura 8.

Una superiorità evidente non solo nei confronti della versione Xbox Series X di Kingdom Come Deliverance 2, ma anche e soprattutto... contro PS5 Pro.

Ci sarebbe tuttavia un'importante precisazione da fare: anche in modalità prestazioni, PS5 Pro utilizza una risoluzione superiore rispetto alla versione standard.

Le console Pro fanno infatti girare il titolo con un upscaling in 4K da una risoluzione nativa in 2K, mentre PS5 e Xbox Series X arrivano a un upscaling in 2K dai 1080p nativi.

Si tratta dunque di un fattore da prendere in dovuta considerazione prima di "crocifiggere" le prestazioni di PS5 Pro, ma resta tuttavia curiosa la differenza di framerate in una modalità che dovrebbe garantire il maggior numero possibile di FPS.

Considerando che si tratta ancora di una versione in accesso anticipato, è possibile che questa differenza possa essere annullata ulteriormente da una patch correttiva dedicata: vi terremo informati se ne sapremo di più.