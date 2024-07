La prima Esports World Cup sarà trasmessa su DAZN (anche gratis)

DAZN, piattaforma nota per i live streaming dedicati agli eventi sportivi, ha deciso di sposare anche gli eSport, dal momento che nel corso di questa estate (a partire dal 3 luglio) trasmetterà la prima Esports World Cup.

L'evento competitivo, che si terrà con ventidue tornei in otto settimane tra questo e il prossimo mese, sarà trasmesso da DAZN anche gratuitamente, dal momento che l'emittente sarà broadcaster globale della manifestazione. I contenuti dedicati saranno disponibile sia in diretta che on-demand, tramite l'app di DAZN.

«La nostra tecnologia, distribuzione, produzione e il nostro sviluppo del marketing sono elementi distintivi e per questo siamo i partner perfetti per collaborare a lungo termine con la Esports World Cup Foundation» ha commentato Shay Segev, CEO di DAZN Group.

«Lavoreremo a stretto contatto con il nostro partner per distribuire un evento innovativo attraverso modalità che possano entusiasmare, coinvolgere e creare nuovi livelli di interazione per i fan e nuove audience. La Esports World Cup diventa così un altro diritto strategico del portfolio di DAZN che verrà trasmesso a livello globale e siamo pronti a portarlo a livello successivo in termini di crescita, con l’obiettivo di coinvolgere in app un pubblico ancora più giovane e diversificato».

Anche Ralf Reichert, CEO della Esports World Cup Foundation, si è espresso in merito a questo accordo, spiegando che «siamo entusiasti di collaborare con DAZN e sviluppare una copertura mediatica sportiva per la Esports World Cup.

Mentre lavoriamo per posizionare gli eSports come punto di riferimento della cultura globale, le partnership a lungo termine con leader come DAZN diventano essenziali per stimolare un interesse costante e coinvolgere la comunità globale di fan. Non vedo l'ora che inizi la Esports World Cup su DAZN e di celebrare insieme l’eccellenza agonistica di questo sport e la cultura del gaming!».

La World Cup, che si svolgerà a Riyadh, metterà in palio un montepremi di oltre 60 milioni di dollari – che segna un recordo nella storia degli eSport.

Non possiamo che fare il nostro in bocca al lupo a tutti i partecipanti!