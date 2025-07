Le emergenze naturali hanno costretto FromSoftware a rivedere i propri piani di rilascio per l'aggiornamento più atteso di Elden Ring Nightreign, per motivazioni che non esito a definire assolutamente comprensibili.

La patch 1.02 di Elden Ring Nightreign (trovate la bellissima Collector's Edition scontata su Amazon, a proposito), originariamente prevista per la giornata odierna, è stata infatti rinviata a sorpresa a causa di un'allerta tsunami scattata in Giappone proprio poche ore fa, dopo che si è verificato un terremoto nelle vicinanze della Kamchatka.

L'aggiornamento vedrà ora la luce il 31 luglio 2025, ovvero nella giornata di domani, sempre ammesso che le condizioni di sicurezza in Giappone lo permettano.

Come ci segnala TwistedVoxel, la comunicazione ufficiale è arrivata attraverso l'account ufficiale X (ex Twitter) di Elden Ring, dove lo studio ha confermato la decisione come misura precauzionale.

«A causa dell'allerta tsunami seguita al terremoto vicino alla penisola di Kamchatka, abbiamo deciso di posticipare la distribuzione della patch 1.02 di 'ELDEN RING NIGHTREIGN', che era programmata per oggi, a domani 31 luglio (giovedì) dopo le 10:00 CEST | 1:00 PDT»

L'aggiornamento 1.02 introdurrà la modalità "Duo Expeditions", una funzionalità cooperativa che consente a due giocatori di affrontare insieme gli orrori notturni come un'unità compatta: fino ad ora il multiplayer online obbligava di avere sempre e comunque team da 3 giocatori, ostacolando chi voleva giocare con un solo amico.

L'aggiornamento introdurrà anche un nuovo ciclo dell'Everdark Sovereign, che promette di alzare considerevolmente l'asticella della sfida con versioni potenziate di alcuni dei nemici più temibili del gioco.

La decisione di FromSoftware di dare priorità alla sicurezza del suo staff garantisce che il rollout completo dell'aggiornamento e del nuovo ciclo possa procedere senza interruzioni una volta che le condizioni lo consentiranno.

Un ritardo di ventiquattro ore è sicuramente accettabile e sono certo che i fan di NightReign se ne faranno una ragione: meglio non sfidare la natura e mettere nessuno in pericolo solo per poter avere un aggiornamento di gioco.

E personalmente non resterei sorpreso se anche Nintendo avesse deciso di rinviare internamente il presunto Direct di fine luglio, dato che un'allerta Tsunami in Giappone non è assolutamente da prendere alla leggera.