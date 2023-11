La Gillette Bomber Cup al via, semifinali e finali durante Milan Games Week

Gli amanti degli eSport staranno sicuramente tenendo d'occhio il ritorno della popolare Gillette Bomber Cup, la competizione che – dopo un anno di pausa – ha preso nuovamente piede lo scorso 16 novembre, mettendo di fronte i giocatori che vogliono affrontarsi con un po' di sano spirito competitivo.

Il torneo prevede «tre giorni di sfide mozzafiato all’interno di una mappa esclusiva creata nel mondo di Fortnite, con grattacieli immensi, paesaggi futuristici e l’inconfondibile verde fluo di Gillette Labs, il nuovo rasoio del brand in arrivo nel 2024, destinato a rivoluzionare il mondo della rasatura e che permetterà di diventare dei pro-player del grooming», come leggiamo nella nota che accompagna l'annuncio ufficiale.

La competizione vedrà sedici team da tre giocatori l'uno affrontarsi nella modalità No Build - Postazione, nel tentativo di raggiungere più postazioni possibili prima degli avversari. Ad accompagnare la sfida sono cinque classi speciali, che i partecipanti dovranno imparare a distinguere e gestire per arrivare alla vittoria.

Per quanto riguarda le eliminatorie, le prime fasi si sono svolte nelle scorse ore e le prossime sono attese per oggi, in diretta sui canali Twitch di Pizfn e Xiuder. Le semifinali avranno il via il 25 novembre (dalle 10.30 alle 16.30) di persona sul palco della Gillette Labs Arena della Milan Games Week & Cartoomics 2023.

«Siamo felicissimi di essere tornati alla grande dopo un anno di stop con la nostra Gillette Bomber Cup e consentire agli amanti di Gillette e del gaming di vivere un’esperienza di livello 'superiore' grazie alle grandi novità del torneo e alla mappa appositamente creata per l’evento e tutta da scoprire... che conterrà anche un piccolo spoiler sul futuro della rasatura italiana che passerà a livello 'labs a partire da marzo 2024» ha commentato Francesco Campagna, Senior Brand Manager di Gillette, in occasione del via della competizione.

Gli appassionati possono tenersi aggiornati seguendo il profilo Instagram ufficiale della Bomber Cup.

Non possiamo che augurare ai partecipanti buona fortuna per aggiudicarsi la vittoria finale!