La data di uscita di Death Stranding 2 è sempre più vicina

La crescente attesa per Death Stranding 2: On the Beach sembra avvicinarsi al culmine, con indizi sempre più concreti che suggeriscono un imminente annuncio della data di uscita.

Sono già emerse varie indiscrezioni riguardanti le edizioni fisiche del gioco, compresa una Collector's Edition dal prezzo considerevole, lasciando intendere che i preordini potrebbero aprirsi a breve.

La versione standard sarà proposta a €79.99 in Europa e $69.99 negli Stati Uniti, allineandosi ai prezzi premium ormai standard per i titoli di punta su PlayStation 5, come vi abbiamo già raccontato in un'altra news nel dettaglio.

Tuttavia non c'è ancora una data di uscita per Death Stranding 2, ma l'annuncio potrebbe essere più vicino del previsto.

Nella giornata di domenica 9 marzo, infatti, ci sarà uno speciale panel dedicato al prossimo titolo di Hideo Kojima durante il SXSW 2025.

Questo panel vedrà la partecipazione non di Hideo Kojima, ma anche di due figure chiave del cast: Norman Reedus, interprete del protagonista Sam Porter Bridges, e Troy Baker, che dà vita al controverso antagonista Higgs.

In quell'occasione, come segnala anche Wccftech, è altamente probabile che ci sarà l'annuncio della data di uscita definitiva di Death Stranding 2: la concomitanza di questi elementi rende altamente probabile che il palcoscenico del SXSW diventerà il momento scelto per svelare finalmente quando il gioco arriverà nelle mani dei fan.

Con il leak delle varie edizioni di Death Stranding 2 di cui sopra, e l'evento di domenica, sarebbe davvero strano e controproducente non avere una data di uscita con cui chiudere la settimana.

Vi consigliamo quindi di rimanere su queste pagine, perché nella giornata di domenica non mancheremo di riportare la notizia nel caso arrivi una data.

Così avremo finalmente una data da mettere sul calendario, per iniziare a tentare di capire qualcosa di cosa farà Kojima con Death Stranding 2.

Le ambientazioni del titolo sono altissime, e promettono di espandere notevolmente l'esperienza del primo capitolo e di «lasciare il proprio segno», qualunque cosa significhi.