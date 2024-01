La casa di carta: La scelta è il nuovo gioco gratis Netflix, disponibile da ora

Netflix continua a puntare fortemente sulla sua scelta di giochi gratis in esclusiva per gli utenti iscritti al servizio in streaming, con un nuovo adattamento di uno dei suoi show più popolari.

La casa di carta: La scelta è infatti il nuovo gioco gratis sviluppato per espandere la storia della celebre serie televisiva spagnola di successo, disponibile da questo momento per il download su smartphone, senza pubblicità o ulteriori costi aggiuntivi.

Ovviamente sarà necessario essere abbonati a Netflix per poter usufruire di questo e di tanti altri giochi presenti sul catalogo.

Nelle scorse settimane abbiamo anche avuto la possibilità di partecipare a un evento web preview esclusivo con gli sviluppatori, nel quale ci sono stati spiegati alcuni dettagli aggiuntivi di questo nuovo gioco gratuito.

La casa di carta: La scelta è una interactive fiction, una vera e propria visual novel in stile Telltale dove le vostre scelte andranno a condizionare gli eventi futuri della storia e uno dei molteplici finali disponibili.

Si tratta di un prequel dell'omonima serie televisiva che vi farà interpretare un personaggio inedito, intento a organizzare una rapina d'arte per vendicare l'omicidio della sua famiglia.

Saranno presenti anche i protagonisti dello show, con tanto di possibilità di avviare delle romance con molti di essi: il gameplay è diviso tra scelte narrative e minigiochi da portare a termine sfruttando il touchscreen.

Netflix ci ha spiegato che il genere delle fiction interattive si è rivelato particolarmente popolare tra i suoi abbonati, soprattutto per quelli legati alle IP di loro proprietà: i fan desiderano infatti poter approfondire gli universi narrativi degli show, magari avendo anche la possibilità di apportare la propria impronta.

Ed è proprio questo l'intento di La casa di carta: La scelta, disponibile da questo momento per il download gratuito. Non ci resta dunque che augurare un buon divertimento a tutti i fan dello show.

E cogliamo l'occasione per ricordarvi che questo è solo il primo degli oltre 80 giochi gratis previsti per il 2024 su Netflix, con tanti capolavori e diversi nuovi adattamenti dalle IP del servizio in streaming.