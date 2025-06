Le prestazioni della batteria di Nintendo Switch 2 stanno generando discussioni animate nella community dei videogiocatori, con alcuni utenti che segnalano un'autonomia inferiore alle aspettative e altri che riscontrano indicatori di carica apparentemente inaffidabili.

Nintendo ha reagito pubblicando una guida tecnica specifica per affrontare queste problematiche, mentre test indipendenti stanno rivelando differenze significative rispetto ai modelli precedenti della console (tramite The Verge).

Secondo la documentazione ufficiale, alcuni utenti possono continuare a giocare per diverse ore anche quando l'indicatore mostra la batteria quasi scarica, suggerendo un malfunzionamento del sistema di monitoraggio piuttosto che un reale problema di autonomia.

La compagnia stima un'autonomia che varia approssimativamente dalle 2 alle 6,5 ore, specificando che si tratta di «stime approssimative» e che «la durata della batteria dipenderà dai giochi utilizzati». Per quanto riguarda Switch e Switch OLED, la durata era stimata tra le 4,5 e le 9 ore circa.

Ma ecco cosa fare se la vostra Nintendo Switch 2 ha dei problemi nella segnalazione della durata della batteria.

Il primo step prevede la verifica dell'alimentatore, assicurandosi di utilizzare un adattatore AC sufficientemente potente per la ricarica del sistema. Successivamente, gli utenti dovrebbero confermare che la console abbia installato l'ultimo aggiornamento di sistema disponibile.

Il passaggio più tecnico della procedura richiede l'avvio del sistema in modalità di recupero, un processo che secondo Nintendo «dovrebbe ripristinare il misuratore del livello della batteria».

Qualora questi interventi non dovessero risolvere il problema e l'autonomia continuasse a essere visualizzata incorrettamente, l'azienda giapponese suggerisce di inviare la console in assistenza tecnica per un intervento.

Vedremo se questi problemi potranno impattare le vendite della console sul lungo periodo, perché adesso Nintendo Switch 2 è già da record assoluto per la storia dell'azienda.

A proposito di trucchetti e segreti tecnici, ce n'è uno che riguarda il pulsante C dei Joy-Con che potrebbe davvero farvi comodo: lo scoprite qui.