Konami ha annunciato un nuovo evento in streaming chiamato "Press Start", durante il quale verranno svelati aggiornamenti e informazioni su alcuni dei suoi titoli più attesi.

Tra i giochi già confermati figurano Silent Hill f, nuova iterazione del celebre survival horror, e Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remake dello storico terzo capitolo della saga creata da Hideo Kojima (e che potete preordinare su Amazon).

La diretta durerà circa 37 minuti e includerà anche altre sorprese non ancora svelate.

Non è escluso, infatti, che durante l’evento possano fare capolino novità inaspettate, come il tanto chiacchierato Volume 2 della Metal Gear Solid Master Collection, che dovrebbe includere altri titoli storici della serie.

E chissà, magari sarà anche l’occasione buona per rivedere un nuovo Castlevania, saga amatissima che manca dalle scene da troppi anni e di cui da tempo si parla di un ritorno in grande stile, nientemeno che con un Tripla A.

L’iniziativa punta a riconnettere lo studio con il grande pubblico, in un momento in cui l’interesse verso i suoi brand iconici è tornato ai massimi livelli.

Insomma, dopo anni di silenzi e occasioni mancate, Konami sembra finalmente pronta a prendersi sul serio.

Il pubblico non ha dimenticato né Silent Hill né Metal Gear, ma la nostalgia da sola non basta: ora servono giochi solidi, rispettosi delle origini ma capaci di parlare al presente.

Personalmente, sono curioso ma anche cauto. Konami ha tra le mani alcune delle IP più leggendarie del panorama, ma il modo in cui le ha gestite negli ultimi dieci anni non è stato sempre all'altezza del loro peso storico.

Se Press Start sarà solo un'esibizione nostalgica, lascerà il tempo che trova. Ma se davvero ci sarà spazio per sorprese come il Volume 2 della Master Collection o un nuovo Castlevania degno di questo nome, allora potrei tornare a sperare. Perché sì, siamo in tanti ad aspettare che Konami torni a fare sul serio.

