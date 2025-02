Konami e Bloober di nuovo al lavoro: Silent Hill sta per tornare?

Bloober Team, lo studio polacco di sviluppo di videogiochi, collaborerà nuovamente con Konami per un nuovo progetto basato su una proprietà intellettuale della compagnia giapponese. L'annuncio arriva dopo il successo del remake di Silent Hill 2 realizzato da Bloober Team.

Sebbene i dettagli specifici non siano stati rivelati, considerando l'esperienza di Bloober Team nell'horror e il recente successo con Silent Hill 2, è probabile che si tratti di un nuovo capitolo di questa famosa serie.

Il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, ha dichiarato: "La nostra collaborazione con Konami è stata incredibilmente fruttuosa e il successo di Silent Hill 2 (che trovate su Amazon) parla da sé. Condividendo conoscenze ed esperienze, siamo stati in grado di creare insieme una produzione di alta qualità".

Babieno ha aggiunto che non possono rivelare troppi dettagli al momento, ma sono fiduciosi che i fan saranno entusiasti quanto loro di questa collaborazione.

Ha concluso dicendo: "Non vediamo l'ora di condividere qualcosa di veramente speciale con i giocatori quando sarà il momento giusto".

Secondo un comunicato stampa, questo nuovo accordo si allinea con il piano strategico di Bloober Team di espandere la propria divisione di sviluppo interno all'interno di un quadro di first-party.

Sebbene Konami possieda diverse proprietà intellettuali famose come Metal Gear Solid, Castlevania e Bomberman, Silent Hill sembra essere il candidato più probabile per questo nuovo progetto.

Nel frattempo, Bloober Team sta lavorando anche al suo primo gioco horror di sopravvivenza originale, intitolato Cronos: The New Dawn. Wojciech Piejko, co-director di Cronos, ha espresso gratitudine verso il team di Silent Hill 2, affermando che hanno aperto la strada per loro e cambiato drasticamente la percezione dell'azienda su internet.

Questa nuova collaborazione tra Bloober Team e Konami si inserisce in un contesto di rinnovato interesse per la serie Silent Hill, con Konami che nel 2022 ha annunciato diversi nuovi giochi della serie, tra cui il molto atteso Silent Hill f.