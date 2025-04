Kojima annuncia la "Fase 2" dopo Death Stranding 2 e OD

La rivoluzione artistica di Hideo Kojima sta entrando in una nuova fase evolutiva che potrebbe ridefinire i confini tra diverse forme d'espressione creativa.

Il leggendario game designer giapponese, creatore della saga Metal Gear e del prossimo Death Stranding 2 (che trovate in preorder su Amazon), ha recentemente condiviso piani ambiziosi che vanno ben oltre i tradizionali confini del videogioco, delineando un futuro in cui la sua casa di produzione esplorerà territori narrativi finora solo sfiorati.

Durante l'ultima puntata del suo programma radiofonico KOJI10, Kojima ha rivelato che, completati gli attuali progetti in sviluppo, Kojima Productions entrerà in quella che lui stesso ha definito "Fase 2" - un periodo di espansione creativa che potrebbe segnare una svolta decisiva nella sua carriera.

Tra le rivelazioni più sorprendenti emerge l'intenzione di realizzare un anime, progetto che rappresenterebbe una prima assoluta per il creativo giapponese, da sempre affascinato dalle potenzialità narrative di diversi media.

L'approccio transmediale non è certo una novità per Kojima, che ha sempre cercato di integrare elementi cinematografici nelle sue opere videoludiche, ma questa volta sembra voler fare un passo ulteriore, mettendo in discussione persino la forma che assumeranno i suoi prossimi lavori: «Non so se il mio prossimo progetto sarà un gioco o un film», ha dichiarato, lasciando intendere una fluidità creativa che trascende le etichette tradizionali.

Prima di questo salto nell'ignoto, Kojima Productions è attualmente impegnata nel completamento di due opere molto attese: Death Stranding 2: On the Beach, sequel del controverso ma acclamato titolo del 2019 e ormai in dirittura d'arrivo, e OD, un'esperienza horror sviluppata in collaborazione con il regista Jordan Peele.

Solo dopo aver portato a termine questi lavori, l'attenzione si sposterà completamente verso la misteriosa "Fase 2" e verso PHYSINT, un progetto che rappresenta già di per sé un ponte tra le due incarnazioni dello studio.

Insomma, l'evoluzione artistica di Kojima riflette una tendenza più ampia nell'industria dell'intrattenimento, dove i confini tra media diversi diventano sempre più permeabili.