Il sito ufficiale di Kingdom Hearts 4 è stato finalmente aggiornato dopo mesi di totale immobilismo, ma l’intervento di Square Enix è tutt’altro che incoraggiante per i fan della saga. L’aggiornamento, infatti, non porta nuove informazioni sul gioco, né immagini, trailer o dettagli sullo stato dello sviluppo. Al contrario, serve solo a ricordare quanto l’ultimo anno sia stato avaro di notizie per chi attende il ritorno di Sora.

A quasi quattro anni dall’annuncio ufficiale di Kingdom Hearts 4, avvenuto nel 2022, il silenzio che circonda il progetto resta assordante. Al di là di qualche screenshot pubblicato sporadicamente, Square Enix non ha mai davvero riacceso i riflettori su quello che dovrebbe rappresentare il futuro della serie. E mentre ci avviciniamo all’ennesimo grande evento videoludico, le speranze dei fan continuano a riaccendersi… per poi spegnersi puntualmente.

L’aggiornamento del sito, segnalato da alcuni utenti particolarmente attenti, riguarda nello specifico la rimozione di qualsiasi riferimento a Kingdom Hearts Missing-Link, il gioco mobile cancellato ufficialmente all’inizio del 2025. In precedenza, la pagina di Kingdom Hearts 4 conteneva un collegamento diretto al progetto mobile, ora completamente eliminato. Al suo posto resta soltanto il logo del gioco e la possibilità di tornare al portale principale della serie.

Dal punto di vista pratico, si tratta di una modifica minima, ma dal forte valore simbolico. La rimozione definitiva di Missing-Link dal sito conferma senza più alcun dubbio che il progetto è stato archiviato in modo irreversibile, senza possibilità di rilancio o ripensamenti futuri. Una sorta di “certificato di morte” digitale che arriva, peraltro, con un notevole ritardo rispetto all’annuncio della cancellazione.

Alcuni fan cercano di leggere il bicchiere mezzo pieno, ipotizzando che l’aggiornamento del sito possa essere il primo passo verso una futura revisione più sostanziosa, magari in vista di nuove comunicazioni su Kingdom Hearts 4. Ma dopo anni di attese disattese, è difficile non guardare a questa mossa con scetticismo.

Per ora, dunque, l’unica vera novità nel mondo di Kingdom Hearts è la scomparsa di un link. E il fatto che questo basti a fare notizia dice molto sullo stato attuale della serie.