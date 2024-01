Killzone è "tornato", ma non nel modo che i fan speravano

Killzone è stato appena "rispolverato" da PlayStation per la prima volta in oltre dieci anni, ma non nel modo in cui i fan avrebbero voluto.

Con la fine dell'embargo su The Last of Us Part 2 Remastered (che trovate anche su Amazon), tutte le nuove aggiunte al gioco per la riedizione sono arrivate online, comprese tutte le magliette e gli abiti bonus per Ellie e Abby.

Come potete vedere poco sotto, una maglietta di Ellie mostra con orgoglio il logo di Killzone, ma non è proprio quello che i fan della serie di sparatutto speravano di vedere (via GamesRadar).

Come si legge nella citazione-tweet, questa è la prima volta in oltre un decennio che la serie di sparatutto in prima persona viene riconosciuta in qualche modo da PlayStation.

Non accadeva dal lancio di Killzone: Shadow Fall, uscito al day one di PS4 alla fine del 2013, visto che negli anni a seguire non abbiamo più visto o sentito parlare della serie in alcun modo.

«Ho aspettato dal ventiduesimo giorno dopo Shadow Fall per avere QUALSIASI notizia su Killzone e questo è ciò che otteniamo. Odio tutto ciò.», scrive un altro utente di X in risposta alla maglietta di Ellie.

Sembra che la fanbase di Killzone sperasse davvero in qualcosa di più di queste briciole da parte di Sony.

«Mi dispiace sinceramente per i fan di Killzone. Sony li ha trattati molto male per molto tempo», aggiunge un altro utente. «Voglio davvero un remaster di Killzone o qualcosa di nuovo dal franchise», spiega un altro fan.

Ma non solo: sembra che anche Resistance - altra serie FPS di Insomniac dimenticata da anni - faccia capolino per Ellie in The Last of Us Part 2 Remastered, il che la dice lunga.

Ad ogni modo, Guerrilla aveva già detto addio al suo Killzone una volta, anni fa, chiudendo il sito ufficiale del franchise.