16 modi per uccidere i Zoi in iNZOI

La morbosa creatività dei videogiocatori ha sempre trovato sfogo nei simulatori di vita come The Sims. Ora, con l'imminente uscita di inZOI, il nuovo titolo del team di sviluppo Krafton, gli appassionati di metodi creativi per eliminare i propri personaggi virtuali avranno un nuovo campo di sperimentazione.

Il director di gioco Hyungjun "Kjun" Kim ha infatti rivelato che il titolo offrirà ben sedici diverse modalità di morte per i Zoi, i protagonisti di questo innovativo simulatore di vita rivale di The Sims (che trovate su Amazon) che debutta in accesso anticipato il 28 marzo.

Durante una recente presentazione online, Kjun non ha esitato a definire la morte come «una delle caratteristiche principali del gioco».

Del resto, come ha sottolineato lo stesso direttore, «la vita include la morte» e inZOI intende rappresentare questa realtà attraverso molteplici scenari.

«Nel nostro gioco potresti andare in bagno, scivolare e morire. Oppure mangiare cibo avariato, essere costretto ad andare in bagno e, di nuovo, morire. E quando ripari apparecchi elettronici guasti, potresti rimanere folgorato, quindi bisogna fare attenzione», ha spiegato Kjun.

Come accade in The Sims 4, la probabilità che un Zoi muoia durante lo svolgimento di attività quotidiane è stata mantenuta piuttosto bassa per garantire un'esperienza di gioco equilibrata.

«Ho reso la probabilità molto bassa, ma in effetti gli apparecchi elettronici si guastano abbastanza spesso», ha precisato il direttore di gioco.

Tra le sedici tipologie di morte previste nel gioco, una si distingue come caratteristica esclusiva di inZOI: il decesso causato dallo status sociale.

«Una cosa che posso dire esiste solo in inZOI è morire per il bisogno di riconoscimento», ha affermato Kjun. Questa particolare meccanica riflette la pressione sociale contemporanea e il desiderio di approvazione che caratterizza la nostra epoca.

«Nel mondo moderno, molte persone si sentono realizzate quando vengono riconosciute dagli altri, e questa tipologia di morte riflette proprio questo aspetto», ha spiegato il director.

«Per esempio, in inZOI, supponiamo che io litighi con qualcuno e che questa voce si diffonda fino a tornare a me. Potrei ricevere un messaggio al riguardo, o un amico potrebbe parlarmi di queste voci, e se sono negative, il mio bisogno di riconoscimento potrebbe diminuire. Se questo cala troppo drasticamente, potrei morire.»

L'accesso anticipato previsto per il 28 marzo rappresenterà il banco di prova per questo titolo che promette di espandere i confini della simulazione di vita virtuale, offrendo ai giocatori un livello di dettaglio e possibilità di interazione che potrebbero ridefinire gli standard del genere. Nel mentre, ci gira inZOI sui vostri PC? Ecco i requisiti di sistema.