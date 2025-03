Ci gira inZOI sui vostri PC? Ecco i requisiti di sistema

L'industria del gaming si prepara ad accogliere un nuovo titolo che promette di sfidare il dominio di EA nel genere dei life simulator.

Krafton ha recentemente svelato i requisiti di sistema dettagliati per inZOI, un ambizioso progetto sviluppato con Unreal Engine 5 che punta a conquistare gli appassionati del genere reso celebre da The Sims (che trovate su Amazon).

La compagnia ha strutturato le specifiche tecniche su più livelli, evidenziando come il gioco sfrutterà tecnologie all'avanguardia ma richiederà hardware di una certa potenza per esprimere al meglio le sue potenzialità.

Per avviare inZOI, i giocatori dovranno disporre come minimo di un processore Intel i5 10400 o AMD Ryzen 5 3600, abbinati a 12GB di RAM e una scheda grafica NVIDIA RTX 2060 o AMD Radeon RX 5600 XT.

Non da sottovalutare lo spazio richiesto sull'unità di archiviazione: ben 40GB. Questi requisiti base sono già indicativi di un titolo tecnicamente impegnativo che non punta a funzionare su configurazioni datate.

Sul fronte delle configurazioni consigliate, Krafton alza ulteriormente l'asticella suggerendo un Intel i7 12700K o AMD Ryzen 7 7800X3D, 16GB di RAM e una GPU NVIDIA RTX 3070 o AMD Radeon RX 6800 XT. Sono specifiche che collocano il gioco decisamente nella fascia alta del mercato attuale, segnalando ambizioni grafiche importanti.

Rispetto alle informazioni preliminari diffuse ad agosto 2024, la novità più rilevante è l'introduzione di due ulteriori livelli di prestazione: "Medium" e "High".

Quest'ultimo, in particolare, rappresenta la configurazione ideale secondo gli sviluppatori e prevede componenti di fascia premium come Intel i7 14700K o AMD Ryzen 7 9800X3D, accompagnati da ben 32GB di RAM e schede grafiche top di gamma quali NVIDIA RTX 4080 o AMD Radeon RX 7900 XTX.

Un aspetto interessante dell'approccio di Krafton è la creazione di otto preset grafici distinti, calibrati per quattro diverse fasce di hardware e varie preferenze di gameplay.

La conferma dell'implementazione del Ray Tracing rappresenta un altro elemento di interesse, sebbene manchino dettagli specifici sulla sua implementazione.

Gli appassionati non dovranno attendere molto per mettere le mani su inZOI: il gioco sarà disponibile in Early Access su Steam a partire dal 28 marzo.

La decisione dello sviluppatore di entrare in un mercato dominato da Electronic Arts con The Sims rappresenta una mossa audace, ma l'investimento in tecnologie avanzate e l'attenzione al dettaglio tecnico potrebbero rivelarsi fattori decisivi per conquistare una fetta significativa di appassionati del genere simulativo, specialmente tra coloro che dispongono di configurazioni hardware performanti.