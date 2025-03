Intergalactic: The Heretic Prophet potrebbe essere il primo capitolo di una saga

Naughty Dog ha lasciato intendere che il suo prossimo titolo, Intergalactic: The Heretic Prophet, potrebbe essere il primo di una possibile nuova saga.

Sebbene il direttore creativo Neil Druckmann abbia dichiarato che il progetto è ancora in fase di sviluppo e il risultato finale potrebbe cambiare, il team sembra avere già piani per futuri capitoli o adattamenti in altri media.

Il gioco, un action-adventure in terza persona con un forte focus sul combattimento corpo a corpo, è ambientato 2.000 anni nel futuro in un mondo retrofuturistico ispirato agli anni ‘80, ben lontano quindi dalle atmosfere di un The Last of Us (che trovate su Amazon).

La storia segue Jordan A. Mun, una cacciatrice di taglie intergalattica impegnata a smantellare un potente sindacato criminale, un’operazione che la porterà a rimanere bloccata sul misterioso pianeta Sempiria.

Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, un recente annuncio di lavoro pubblicato da Naughty Dog sembra suggerire che il titolo sia pensato come un franchise piuttosto che un’esperienza autoconclusiva.

Il trailer di lancio, rilasciato a dicembre 2024, descriveva già il progetto come la “nuova saga in sviluppo per PlayStation 5”, e ora la conferma ufficiale lascia intendere che il gioco potrebbe espandersi con sequel e possibili adattamenti per la futura PlayStation 6.

L’idea di un franchise potrebbe significare molto per i fan di Naughty Dog, soprattutto dopo il successo dell’adattamento HBO di The Last of Us.

Questo apre la possibilità di trasposizioni in altri media, come una serie TV o un film live-action. Tuttavia, considerando la tradizione dello studio, è più probabile che si stia lavorando a una serie di giochi piuttosto che a un’espansione immediata su altri formati.

Se Intergalactic: The Heretic Prophet dovesse avere lo stesso impatto di TLOU, potrebbe seguire una traiettoria simile. Tuttavia, la sua accoglienza iniziale è stata controversa: il trailer ha ricevuto critiche per presunti elementi “woke” e un eccessivo product placement, generando un’ondata di dislike su YouTube.

Resta da vedere quindi se Intergalactic riuscirà a conquistare il pubblico e affermarsi come una delle nuove grandi saghe videoludiche, ma Naughty Dog sembra avere grandi ambizioni per il progetto, che a quanto pare tratterà tematiche davvero particolari.