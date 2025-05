Insomniac Games, la rivoluzione tech parte da.. un fienile

Quando si parla di eccellenza tecnologica nei videogiochi, pochi studi riescono a raggiungere la cura e l’ambizione di Insomniac Games.

Ma dietro i volti ultra-realistici e le animazioni fluide che hanno fatto innamorare milioni di giocatori, c’è molto più di quanto si possa immaginare.

Dietro le quinte di Marvel’s Spider-Man (che trovate su Amazon), c’è un team che ha unito arte, ingegneria e tanta passione per creare tecnologie mai viste prima.

In un nuovo approfondimento ufficiale di Sony Interactive Entertainment, è stato svelato che Nathaniel Bell, Principal Technical Artist dello studio, ha letteralmente costruito da zero un sistema avanzatissimo di scanner 3D per corpo e volto... in un fienile.

Sì, avete letto bene. Insieme al suo team—composto da Chris Deven, Katheryne Wussow, Dustin Han e Austin Broder—Bell ha progettato dispositivi personalizzati capaci di catturare nei minimi dettagli fisicità, abiti e fisionomie degli attori coinvolti nello sviluppo dei titoli Insomniac.

Gli scanner sembrano usciti da un laboratorio di Tony Stark: il sistema per il corpo utilizza oltre 200 fotocamere montate su strutture in alluminio, mentre quello facciale ne impiega 35 di qualità superiore per catturare ogni sfumatura espressiva.

Tutto è stato pensato per funzionare in remoto, persino dall’officina personale di Bell in North Carolina—dove, tra saldature manuali, schede PCB su misura e interfacce utente curate nei minimi dettagli, è nato questo piccolo miracolo ingegneristico.

«La tech art è la perfetta fusione tra arte e programmazione», spiega Bell. «Costruire questi scanner ha messo alla prova tutte le mie competenze: ingegneria, software, design, problem solving… ed è stata l’esperienza più appagante della mia carriera».

L’intero progetto è nato nel 2020, quando Bell ha colto l’occasione per creare una tecnologia di cattura su misura per le esigenze dello studio. Una sfida tecnica enorme, affrontata con l’appoggio di Insomniac, realtà che—come racconta—non si tira mai indietro davanti all’innovazione: «Se vuoi risolvere un problema e hai una buona idea, ti ascoltano».

Insomma, in perfetto stile Spidey, Insomniac dimostra ancora una volta che la vera innovazione nasce dalla passione, dall’ingegno e… da un fienile pieno di fotocamere.