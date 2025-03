Insomniac dice no ai live-service: «Insisteremo sui giochi d'azione narrativi»

Insomniac Games, uno degli studi PlayStation più importante, ha deciso di puntare con decisione sul proprio DNA creativo, senza rinunciare ai principi che hanno reso possibile creare videogiochi di qualità e di successo.

Lo studio di Marvel's Spider-Man 2 (che trovate su Amazon) ha infatti deciso di andare in controtendenza rispetto alle recenti scelte di Sony, che anche nelle scorse ore ha lasciato intendere di voler insistere con nuovi videogiochi live-service e con un focus sul multiplayer competitivo.

In una recente intervista rilasciata a Game File (via Tech4Gamers), il CEO e fondatore Ted Price ha svelato che la volontà di non tradire la propria identità è stata la scelta più importante mai presa nella storia di tutto il suo studio. Una decisione che non è stata presa solo dallo stesso Price, ma da tutti gli sviluppatori:

«C'è una decisione che ritengo abbiamo preso come squadra, ed è quella di insistere sui giochi d'azione narrativi basati sui personaggi».

Oltre alla serie Ratchet & Clank, Insomniac si sta ormai consolidando come lo studio di riferimento per i videogiochi ispirati ai supereroi Marvel: dopo il successo ottenuto con Spider-Man sta infatti lavorando a un'avventura che vedrà Wolverine protagonista. E pare che le cose non cambieranno tanto presto, a giudicare dalle sue parole.

Ted Price ha affrontato uno dei temi più scottanti dell'industria contemporanea: l'aumento vertiginoso dei costi di sviluppo dei titoli tripla-A, ormai quasi totalmente fuori controllo.

Il CEO ha sottolineato che gli studi devono affrontare l'aumento dei costi, invece di arrendersi: un approccio pragmatico che sottolinea la necessità di trovare delle soluzioni al problema, invece di aumentare i costi a dismisura e sperare che le cose vadano bene.

Insomniac Games sembra dunque avere le idee chiare sul proprio futuro, aumentando di fatto i propri sforzi per la produzione dei titoli amati dal proprio pubblico.

E in fondo anche Sony sembra ritenere che sia questa la strada giusta per lo studio, considerando che aveva rifiutato l'idea che potesse tornare al lavoro sulla serie Resistance.

Ricordiamo che comunque il regno di Ted Price si avvicina alla conclusione: proprio questo mese il CEO dirà ufficialmente addio all'azienda, con un inevitabile cambio al vertice.