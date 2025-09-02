Injustice 3 potrebbe essere molto più vicino di quanto si pensi, e la conferma arriva da una fonte inaspettata: i doppiatori storici della serie che hanno rilasciato dichiarazioni spontanee durante recenti convention.
Mentre NetherRealm Studios mantiene il silenzio ufficiale sul prossimo progetto che raccoglierà l'eredità di Mortal Kombat 1 (che trovate su Amazon), gli attori che prestano la voce ai supereroi DC hanno infranto ogni riservatezza, confermando quello che i fan speravano da tempo.
Come segnalato da TheGamer, l'indizio più significativo è emerso durante il recente Fan Expo, dove George Newbern, storica voce di Superman nella serie, ha risposto a una domanda sul suo lavoro in MultiVersus confermando direttamente il suo coinvolgimento in Injustice 3.
La rivelazione, riportata dall'utente Twitter Brendan_Batman — prima che l'utente rimuovesse il post in questione — ha sorpreso per la sua spontaneità: raramente gli attori si espongono in modo così diretto su progetti non ancora annunciati ufficialmente.
Ma Superman non è stato l'unico supereroe a confermare indirettamente il nuovo capitolo. Phil LaMarr, voce di John Stewart, ha rilasciato dichiarazioni altrettanto esplicite durante un altro incontro con i fan, affermando senza mezzi termini che NetherRealm sta lavorando al terzo Injustice, anche se rimane incerto il ruolo che il suo personaggio avrà nel nuovo titolo.
That was placed over the Hal Jordan skin in injustice 2 as DLC. then he signed my steelbook and I told him he is my definitive voice for John Stewart. He hands me my steelbook and says “you know they’re making another one, they’re doing Injustice 3.” And my heart started racing pic.twitter.com/j1ZsWGEwyn— DⱯNИY-S😵UL (@DannySoul0) August 29, 2025
Le conferme involontarie dei doppiatori arrivano nel momento giusto per riaccendere l'interesse della community: con Mortal Kombat 1 ormai nella fase conclusiva del suo ciclo vitale, NetherRealm ha bisogno di mantenere viva l'attenzione su futuri progetti. Le dichiarazioni di Newbern e LaMarr fungono da perfetto teaser non ufficiale, generando buzz senza impegnare formalmente lo studio in annunci prematuri.
Il coinvolgimento confermato di attori storici come Newbern suggerisce che Injustice 3 manterrà una continuità narrativa e stilistica con i capitoli precedenti: Superman è stato il fulcro emotivo della serie fin dall'inizio, e il suo ritorno con la stessa voce garantisce quella coerenza che i fan apprezzano.
Ovviamente resta da scoprire quale sarà il resto del cast del terzo capitolo: pur ricordandovi di prendere il tutto con le dovute precauzioni, dato che non è ancora arrivato un annuncio ufficiale vero e proprio dagli sviluppatori, il suo reveal sembrerebbe ormai essere solo questione di tempo.