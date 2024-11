Indie Selects novembre 2024: i migliori videogiochi indie su Xbox

Indie Selects di Xbox è un'iniziativa che offre una vetrina significativa a molti giochi indie che rischiano di passare inosservati tra le incessanti uscite di nuovi titoli.

Xbox Game Pass (cui è possibile abbonarsi tramite Amazon) è un ottimo strumento per scoprire giochi indipendenti di grande valore, ma non basta per dare a questi titoli la visibilità che meritano.

Annunciata all'inizio del 2024, Indie Selects è strettamente legata a ID@Xbox, un programma che da dieci anni aiuta a portare fantastici giochi indie ai giocatori Xbox.

Il programma include una selezione curata di giochi indie nell'Xbox Store, scelti dal team ID@Xbox. Sulla dashboard di Xbox, nella sezione Giochi, è stato creato un hub permanente che mette in evidenza i giochi indie considerati meritevoli, con aggiornamenti settimanali ogni mercoledì.

Nell'ultima settimana di ogni mese, verrà presentata una selezione di sei titoli chiamata "Indie Selects", rappresentando i giochi preferiti dalla commissione del team ID@Xbox.

Dopo gli annunci degli ultimi mesi, ecco quelli presentati da Xbox all'interno di Indie Selects per quanto riguarda i giochi di novembre 2024 (tramite Xbox Wire):

Il criterio con cui questi giochi sono stati scelti è semplice: Xbox esamina i giochi che fanno parte degli indie lanciati di recente su Xbox e l'intero team vota i suoi preferiti. I primi sei vincitori dei voti diventano gli Indie Selects del mese.

È bene specificare che Xbox non inserirà mai giochi già presenti all'interno del Game Pass, visto che i giochi che passano nel catalogo ottengono già molta visibilità di loro.

Per quelli ci sono i classici inserimenti del catalogo dei giochi gratis, anche a novembre, con nuovi titoli che arriveranno dal day one come sempre.

Parlando di altre notizie dall'ecosistema Xbox, il producer del prossimo Wolverine di PlayStation è passato proprio a lavorare negli studi della divisione gaming di Microsoft.