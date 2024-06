In mezzo ai grandi annunci recenti, il più desiderato è... Astro Bot

Astro's Playroom è, a quasi quattro anni dall'arrivo della nuova generazione di console, una delle cose migliori che abbia giocato su PS5, nonostante fosse inteso solo come una "tech demo" delle possibilità di DualSense pre-installata nella console.

Probabilmente, molti altri giocatori la pensano allo stesso modo, considerando che Astro Bot è ufficialmente il gioco più desiderato del momento.

Advertisement

A riferirlo è GamesIndustry, che cita i dati di IGN Playlist, secondo i quali il nuovo platform a tutto tondo dedicato ad Astro è stato il gioco inserito più volte in lista desideri dal 30 maggio al 12 giugno scorsi (ossia dallo State of Play alla Summer Game Fest).

Il fatto che Astro Bot, annunciato proprio allo State of Play di maggio, sia così tanto amato e desiderato potrebbe essere una sorpresa perfino per Sony, considerando che la compagnia aveva affermato di non avere altre uscite maggiori per quest'anno all'infuori di Concord, poco prima di fissare l'appuntamento con Astro per il 6 settembre prossimo.

I giochi più desiderati del momento

Secondo la classifica basata sulla IGN Playlist, i giochi più inseriti in wishlist nel periodo di riferimento sono:

Astro Bot DOOM: The Dark Ages Gears of War: E-Day Perfect Dark Assassin's Creed Shadows Clair Obscur: Expedition 33 South of Midnight Fable Call of Duty: Black Ops 6 Dragon Age: The Veilguard LEGO Horizon Adventures Life is Strange: Double Exposure Indiana Jones e l'Antico Cerchio Metal Gear Solid Delta Mixtape Star Wars Outlaws Wuchang: Fallen Feathers Avowed Black Myth: Wukong Neva Flintlock: The Siege of Dawn Atomfall State of Decay 3 S.T.A.L.K.E.R. 2 Monster Hunter Wilds

Sarà interessante vedere se la piccola mascotte di casa PlayStation, che promette un'avventura in piena regola e tanti tanti altri easter egg dedicati alle icone dei videogiochi, riuscirà a tenere fede alle altissime aspettative create da Astro's Playroom - del quale tessemmo le lodi nella recensione.

Tra gli altri annunci curiosi a tema PlayStation, alla Summer Game Fest abbiamo visto arrivare anche l'ufficialità per LEGO Horizon Adventures, che ci mostrerà una Aloy a mattoncini decisamente insolita.