In live-action Monster Hunter è ancora più bello

In vista del lancio di Monster Hunter Wilds il 28 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer in live action del gioco.

Questo video mostra sia alcune battute di caccia nel gioco sia persone reali che si immergono nell'azione per sconfiggere enormi mostri.

Il trailer, oltre a mostrare una vasta gamma di mostri, sia nuovi come il Lala Barina che di ritorno come il Nerscylla, sottolinea l'equilibrio tra i mostri, gli umani che vivono accanto a loro e i cacciatori.

Questa tematica rispecchia le parole del regista Yuya Tokuda, che ha ispirato la storia del gioco basandola sulla «relazione tra persone, natura e mostri, e quale sia il ruolo del cacciatore in un mondo simile».

«Volevamo che questo emergesse non solo nel gameplay ma anche in una storia profonda», ha affermato Tokuda.

Per coloro che preferiscono concentrarsi sulla caccia anziché sulla trama, il gioco (che trovate in pre-order su Amazon) offre la possibilità di saltare le scene cinematiche e i dialoghi, anche se questo significherà perdersi diversi archi narrativi e la storia generale.

«Abbiamo vari personaggi che abitano questo mondo, come Nata, la cui città natale è stata distrutta da un mostro, e Olivia, che vuole rimediare», ha spiegato il director.

Per ulteriori dettagli sul titolo in questione, nella nostra recensione vi abbiamo raccontato a chiare lettere che «Monster Hunter Wilds è un gioco immenso e maestoso, proprio come i mostri che lo popolano. Il nuovo modo di concepire l’esplorazione e la complessità dei vari biomi evolve la formula classica della saga, che ne esce enormemente arricchita. I combattimenti, grazie al sistema delle ferite, al Seikret e al rinnovamento delle armi, compiono grandi passi in avanti – merito anche di mostri con comportamenti più complessi e di una maggior interazione ambientale in generale: certe cacce vi resteranno nel cuore.»