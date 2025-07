Prima del lancio di Nintendo Switch 2 aveva fatto discutere non poco la scelta di distribuire come software a pagamento il Welcome Tour: un titolo da subito definito da molti un "tutorial a pagamento", proprio perché nasce con l'intento di farci scoprire la console e fungendo da vera e propria tech demo.

La scelta di metterlo in vendita è stata inevitabilmente controversa, soprattutto mettendolo a confronto non solo con i precedenti Wii Sports e Nintendo Land, ma anche e soprattutto con il concorrenziale Astro's Playroom.

Eppure, una volta finite le polemiche e avuta in mano la console, evidentemente i giocatori non anno avuto alcun problema ad aprire il portafogli, a giudicare dalle classifiche di vendita europee.

Come segnalato da Nintendo Everything, la casa di Kyoto ha infatti comunicato in via ufficiale quali sono stati i giochi più venduti su Nintendo eShop nel mese di giugno, con il Welcome Tour che conquista la prima posizione in graduatoria.

Non si tratta affatto di un software irrinunciabile e anch'io nella recensione dedicata ho criticato la scelta di renderlo disponibile come gioco a pagamento, invece di includerlo insieme alla console (che trovate su Amazon, a proposito) ma evidentemente il prezzo di 10 euro e il comprensibile "hype" per una nuova console sono stati fattori sufficienti per convincere molti utenti a fare un piccolo investimento.

Nella top 3 vediamo anche al secondo posto Fast Fusion, probabilmente la più grande rivelazione della classifica ma in grado di soddisfare chi aspetta con ansia nuovi capitoli di F-Zero, e Mario Kart World al terzo posto, "svantaggiato" dai bundle disponibili.

Comprensibilmente si tratta di una top 3 dominata interamente da esclusive Switch 2, ma non poteva che essere altrimenti nel mese di debutto della console. In ogni caso, fa decisamente sorridere che dopo tutte le proteste e critiche alla fine il Welcome Tour ha conquistato il primo posto nella classifica di vendita, dando di fatto ragione a Nintendo.