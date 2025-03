Il team di Metal Gear Solid 3 Remake cresce ancora

Nel panorama videoludico mondiale sta emergendo una realtà sempre più significativa: l'espansione strategica degli studi di sviluppo verso la Corea del Sud, mercato in forte crescita e fucina di talenti, in grado di spingere anche su un prossimo big in uscita: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

L'ultima mossa in questa direzione arriva infatti da Virtuos, studio specializzato in porting e remaster di alto profilo, che ha annunciato l'apertura di una nuova sede a Seoul.

Questa decisione non rappresenta solo un'espansione geografica, ma una precisa strategia per rafforzare la propria presenza in un territorio che negli ultimi anni ha prodotto titoli di risonanza internazionale come PUBG, Stellar Blade (che trovate anche su Amazon) e Lies of P, dimostrando una vivacità creativa che non passa inosservata.

La scelta di stabilire una presenza permanente a Seoul non è casuale. Virtuos ha già collaborato con diversi studi sudcoreani e questa mossa permetterà di intensificare i rapporti di co-sviluppo, facilitando sia il processo creativo che produttivo.

A guidare la nuova divisione sarà Seunghwan "Sean" Yoon, nominato general manager di Virtuos Seoul, con l'obiettivo di affrontare direttamente le sfide uniche che caratterizzano il mercato coreano.

Attualmente, lo studio è impegnato in una delle sue sfide più ambiziose: la realizzazione di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater in collaborazione con Konami.

Questo remake di uno dei capitoli più amati della saga di Hideo Kojima uscirà su PlayStation 5 ad agosto, e rappresenta un importante banco di prova per le capacità tecniche del team.

Il lavoro su Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è particolarmente significativo, considerando l'importanza culturale del titolo originale. In occasione di un evento anteprima, ho potuto provare con mano la missione iniziale "Virtuous Mission", ricevendo feedback positivi.

L'approccio di Virtuos è stato definito rispettoso dell'opera originale, con modifiche mirate che non alterano l'essenza di quello che è considerato da molti un capolavoro.

Con l'apertura dello studio di Seoul, Virtuos dimostra di voler investire a lungo termine nel mercato asiatico, riconoscendone il potenziale e l'importanza strategica, un'opportunità che l'azienda non intende lasciarsi sfuggire.