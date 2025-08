La storia di Clair Obscur: Expedition 33 è una piacevole anomalia per l'industria videoludica, che ormai tende ad avere costi e produzioni sempre più fuori controllo.

Il titolo di Sandfall Interactive ha infatticonquistato critica e pubblico utilizzando un approccio diametralmente opposto ai canoni industriali contemporanei, con una struttura organizzativa minimale e con budget sorprendentemente bassi rispetto agli standard di mercato.

La vittoria di questo JRPG a turni a livello di pubblico e critica ha acceso i riflettori su una metodologia produttiva che molti consideravano ormai superata e che, a quanto pare, resterà ancora il cuore pulsante di Sandfall Interactive.

Durante il CEDEC 2025, Guillaume Broche e Tom Guillermin, rispettivamente direttore creativo e programmatore principale del progetto, hanno confermato in un'intervista rilasciata ad Automaton di non avere intenzione di espandere il team, contrariamente a quanto fatto da altri studi dopo aver raggiunto enormi successi di mercato.

Nello specifico, il programmatore di Clair Obscur ha pronunciato parole che dovrebbero essere prese ad esempio dall'industria:

«Penso che, per ora, preferirei lavorare come un piccolo team. Non sono sicuro di quanto grande dovrebbe essere 'un team ideale' (ride, ndr).

Ma quando si tratta di creare un gioco di ruolo a turni a prezzo pieno, credo che il team che abbiamo adesso abbia dimensioni perfette».