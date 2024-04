Il sistema di ricompense di Helldivers 2 migliorerà presto

I difensori della Super Terra combattono in Helldivers 2 per la libertà ma, probabilmente, avere delle ricompense migliori non guasterebbe.

Soprattutto ora che la minaccia degli Automaton è tornata in grande stile con rinnovata cattiveria, ai giocatori farebbe piacere ricevere qualcosa di più sostanzioso che qualche medaglia e crediti che ormai sono stati accumulati in abbondanza dal lancio del gioco ad oggi.

Come riporta The Gamer, infatti, i giocatori non sono troppo soddisfatti delle medaglie ricevute. Anche perché, in alcuni casi, per una serie di problemi tecnici queste ricompense non vengono neanche consegnate una volta che gli ordini maggiori sono stati completati con successo.

Per fortuna le cose cambieranno, come ha promesso il community manager Twinbeard in una serie di post nel Discord di Helldivers 2 in cui ha spiegato che tutto il sistema di ricompense verrà rivisto completamente.

Twinbeard ha chiarito che sarà solo il sistema di ricompense ad essere revisionato, e non il tipo di valuta a cui sono abituati i giocatori, quindi non ci sono preoccupazioni riguardo a cambiamenti al sistema di gioco in questo senso.

Non sappiamo quando queste novità verranno implementate, ma Arrowhead lavora alacremente al gioco e ci aspettiamo novità in tempi relativamente brevi. Uno degil ultimi aggiornamenti ha per altro risolto moltissimi problemi relativi ai crash, quindi non si può dire che non ascoltino la community e i suoi bisogni.

Ed è anche per cose come queste che Helldivers 2 sta vendendo moltissimo, risultando per vari mesi di fila il gioco più venduto del mese in buona parte dei mercati, soprattutto in un momento in cui il mercato è stagnante in generale.

