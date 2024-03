Il simulatore (realistico) di autopsie non è morto e arriva prestissimo

Era il 2022 quando vi parlavamo per l'ultima volta di Autopsy Simulator, il videogioco che voleva proporre in modo fedele una simulazione delle autopsie, raccontando al contempo anche una storia di misteri da risolvere.

Atteso per il novembre di quell'anno, il gioco sviluppato da Woodland Games e pubblicato da Team17 è in realtà finito morto e sepolto (scusate, ma la battuta ci stava, ndr). Almeno fino a oggi.

Con una nota stampa, Team17 ha infatti reso noto che il progetto non solo esiste ancora, ma è anche prossimo al debutto, con il lancio che avverrà nel 2024.

Ad accompagnare il re-reveal abbiamo anche un nuovo trailer, che potete vedere di seguito.

Il gameplay di Autopsy Simulatori vi permetterà di studiare casi realistici, secondo gli sviluppatori, che sono stati creati in collaborazione con veri professionisti forensi, in modo che possiate eseguire con cura i vostri esami e le vostre dissezioni.

«Con procedure e attrezzature autentiche dal punto di vista medico, i giocatori scopriranno tutto il possibile sui deceduti, prima di svelare il mistero dietro le loro morti», leggiamo nell'annuncio che accompagna il trailer.

Conferma anche la presenza di una modalità storia, chiamata "Dead Memories", dove seguiremo le vicende di Jack Hanman, la cui vita ha preso una brutta piega.

L'uomo si ritrova a combattere con i suoi demoni interiori, mentre esegue dei brutali esami autoptici, in quella che viene descritta come un'esperienza di horror psicologico.

In merito agli esami autoptici di per sé, gli sviluppatori sottolineano che le procedure saranno «brutali dal punto di vista anatomico» ma, ribadiscono, accurate in prospettiva medica.

Anche i crimini narrati, secondo gli autori, si ispireranno alla realtà, per cercare di trasmettere un forte senso di realismo e far comprendere ai giocatori quali sono i passi chiave nell'esecuzione di una autopsia.

Se tutto questo vi ha affascinato anziché inquietato, sarete felici di sapere che Autopsy Simulator è atteso per il 2024 su Steam. Non ci sono notizie di un possibile e futuro sbarco su console, almeno per il momento.