Il ritorno di Tombi! anche su Xbox? Non ci sono piani

Se il prossimo ritorno di Tomba! Special Edition – rinfrescata del primo Tombi!, come era conosciuto dalle nostre parti – vi fa gola, sappiate che nonostante ci fossero stati dei riferimenti che dicevano il contrario, la release purtroppo non è prevista su piattaforme Xbox.

A confermarlo è stata direttamente Limited Run Games, che si sta occupando della distribuzione di questo piccolo rifacimento (che sarà in realtà fedelissimo all'originale), in risposta a un appassionato che chiedeva dettagli sulla release Xbox.

Nei giorni scorsi, infatti, il gioco è stato inserito nell'archivio dell'ESRB, l'ente americano corrispondente del PEGI che si occupa di assegnare una fascia d'età ideale alla fruizione di un gioco.

Così, erroneamente, l'ESRB aveva indicato anche Xbox Series X|S come una delle piattaforme di destinazione di Tomba! Special Edition, ma il publisher ha precisato che non sarà questo il caso.

«Potete chiarire se sta davvero arrivando su Xbox?» ha scritto un giocatore, confuso dalle indicazioni dell'ESRB.

La risposta di Limited Run Games non si è fatta attendere:

«Ciao! Xbox non è attualmente in piano».

Ancora adesso, la pagina dell'ESRB mostra effettivamente il gioco come in uscita anche su Xbox, quindi speriamo che questo refuso possa essere corretto quanto prima, per evitare possibili confusioni.

Per la cronaca, il gioco è stato valutato con una E for everyone, ossia adatto a chiunque dai dieci anni in su. Le altre piattaforme su cui arriverà sono Nintendo Switch, PS4 e PS5. Vale la pena sottolineare che sarà anche su PC tramite Steam, ma non ci sono riferimenti a questa versione sul sito dell'ESRB.

Nei giorni scorsi sono stati aperti anche i pre-ordini per le edizioni fisiche di Tomba! Special Edition (sia per console che per PC), tra le quali figura una Collector's che, come diceva un vecchio adagio che accompagnò il lancio originale, potrebbe farvi grugnire di gioia.