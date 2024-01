Il reveal di GTA 6 ha influenzato le vendite di GTA 5

Quello di GTA 6 è stato un vero e proprio evento più che un semplice reveal di un videogioco e, tra le altre cose, ha avuto effetto anche sulle vendite di GTA 5 che già di suo vende in maniera ininterrotta da 10 anni.

Con un boost generato anche dalle versioni current-gen di Grand Theft Auto V (le trovate su Amazon), il titolo di Rockstar non accenna a lasciare il posto ad altri videogiochi più recenti nelle classifiche dei giochi più venduti.

Per altro GTA 5 pare che avesse un DLC della storia in programma, come emerso dagli ultimi leak dei dati di Rockstar, che alla fine è stato cancellato ma che, non abbiamo dubbi, avrebbe dato una ulteriore spinta alle vendite già stellari.

Alle quali però ci ha pensato GTA 6 con il semplice reveal, stando ai dati analizzati da Rockstar Intel: Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2 hanno infatti concluso il 2023 come alcuni dei giochi più venduti e più scaricati dagli store online.

Guardando alle vendite del mese di dicembre 2023, entrambi i titoli hanno venduto più di titoli molto più recenti, e GTA 5 in particolare ha guadagnato terreno proprio nell'ultimo mese dello scorso anno. Un periodo che segue il reveal di GTA 6, dando ai giocatori la voglia di recuperare il precedente episodio in vista dell'uscita del sesto capitolo.

Il titolo sandbox open-world ha infatti recentemente superato i 190 milioni di unità vendute dal suo lancio nel 2013 (per Xbox 360 e PS3).

Nell'ultimo rapporto sui guadagni di Take-Two, è stato rivelato che GTA 5 ha ottenuto altri 5 milioni di vendite. Anche Red Dead Redemption 2 sta andando alla grande, avendo venduto 57 milioni di unità in totale.

GTA 5 è un titolo ancora così richiesto che è nelle mire degli hacker di tutto il mondo, come ha dimostrato la recente diffusione del codice sorgente da parte dei criminali informatici.