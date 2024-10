Il remake del trailer di The Last of Us Stagione 2 è «wow!»

Un fan di The Last of Us ha ricreato il trailer della seconda stagione della serie HBO utilizzando filmati tratti dal videogioco originale.

Il trailer rilasciato pochi giorni fa è pieno di personaggi noti e di scene che risulteranno familiari a chi ha giocato a The Last of Us Parte II (che trovate su Amazon).

Questo, senza contare che il filmato promozionale nasconderebbe un riferimento a "quella" scena.

Ora, la nuova opera, realizzata da Rage Tributes e montata da Tommy Leeder, è stata condivisa su YouTube e ha attirato l'attenzione di Neil Druckmann di Naughty Dog (via Eurogamer).

Il video replica fedelmente molte scene del trailer ufficiale, sostituendo le riprese live-action con sequenze del gioco.

Alcune differenze sono presenti, come il personaggio di Ellie che sostituisce la terapeuta interpretata da Catherine O'Hara, un ruolo creato appositamente per la serie TV.

La creazione di questo trailer dimostra in ogni caso il forte legame tra il videogioco e l'adattamento televisivo, sottolineando come molte scene siano state riprese quasi identicamente.

Neil Druckmann, co-creatore del gioco, ha espresso il suo apprezzamento con un semplice ma eloquente «wow!» sui social media.

Questo "remake" del trailer da parte dei fan non solo mostra la creatività della community, ma anche l'attesa e l'entusiasmo che circondano la prossima stagione della serie HBO.

La seconda stagione di The Last of Us è infatti al momento genericamente prevista per il 2025.

Recentemente, l'attrice Isabela Merced, che interpreta Dina nella serie, ha rivelato che Kaitlyn Dever, nel ruolo di Abby, ha richiesto una sicurezza aggiuntiva durante le riprese per la sua protezione, suggerendo la presenza di scene particolarmente intense o controverse.

Parlando invece della serie di videgiochi, dal 26 settembre - giorno in cui si celebra il "The Last of Us Day" - PlayStation ha reso disponibili vari omaggi e regali per i fan della serie.