«Il pubblico di Nintendo è cambiato», per CD Projekt Red

Nintendo si è sempre portata dietro la nomea di azienda con prodotti per bambini ma, all'alba di Switch 2, il suo pubblico è cambiato considerevolmente nel tempo e lo conferma anche CD Projekt Red.

Con un porting di Cyberpunk 2077 per Switch 2 in arrivo Jan Rosner, vicepresidente dello sviluppo commerciale di CD Projekt Red, ha parlato di come l'azienda si è approcciata con il pubblico di Nintendo in questi anni (tramite The Game Business).

«Il pubblico Nintendo si sta espandendo e diversificando, risultando notevolmente differente rispetto a quanto fosse solo pochi anni fa», afferma Rosner nell'intervista con il giornalista Christopher Dring.

Oltre il 50% dei titoli venduti su Nintendo Switch proviene da sviluppatori terze parti, con successi significativi come Hogwarts Legacy, Minecraft e LEGO Star Wars, e con questa consapevolezza CD Projekt Red si è ritrovata a lanciare le sue produzioni sulla console, come The Witcher 3.

CD Projekt ha vissuto questa trasformazione in prima persona, e Rosner lo racconta con dettagli interessanti:

«Ricordo le conversazioni di qualche anno fa quando ci chiedevamo se ci fosse un pubblico per questo tipo di giochi su Nintendo Switch. The Witcher 3 è stato uno dei primi titoli di questo genere a uscire su Switch, creando un precedente che dimostra l'esistenza di un appetito concreto per esperienze simili sulla piattaforma.»

L'azienda, racconta ancora Rosner, ha scoperto che The Witcher 3 su Switch ha attratto non solo giocatori esistenti desiderosi di una versione portatile, ma ha raggiunto anche un'audience completamente nuova, inaccessibile attraverso altre piattaforme.

Per questo arriverà anche Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2, che vi farà sentire "a casa" che siate nuovi o vecchi fan, insieme ad altri titoli terze parti come Final Fantasy VII: Remake e Elden Ring.

Quest'ultimo, per altro, porterà con sé anche un aggiornamento per tutti che introduce delle vere e proprie novità.