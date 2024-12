Il presunto evento Xbox di gennaio potrebbe essere pieno di big

Il 2025 si preannuncia un anno interessante per Xbox, e i fan potrebbero essere a un passo dall’annuncio del prossimo Developer Direct, l’evento annuale di Microsoft che punta a mostrare in profondità i giochi più attesi dell’anno.

Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale, gli indizi non mancano, e le voci iniziano a prendere piede.

Guardando alla lineup di titoli già confermati per il 2025, l’hype è difficile da contenere. Nomi come DOOM: The Dark Ages, Fable, South of Midnight, Avowed e The Outer Worlds 2 (il primo lo trovate su Amazon) sono già in calendario per il prossimo anno.

E non è finita qui. Anche giochi non ancora confermati per il 2025 potrebbero trovare spazio nell’evento: Clockwork Revolution, Gears of War: E-Day, Everwild e State of Decay 3 sono titoli che sembrano ormai a buon punto nello sviluppo e potrebbero sorprendere il pubblico.

Le tempistiche ci sono tutte: lo scorso anno il Developer Direct fu annunciato il 9 gennaio e trasmesso il 18.

Con il nuovo anno alle porte, la finestra temporale per un annuncio simile sembra perfetta.

Il giornalista Tom Warren ha già anticipato che si aspetta un evento il mese prossimo, con possibili rivelazioni, tra cui il tanto atteso DOOM: The Dark Ages, che potrebbe arrivare già a maggio 2025.

Nel 2024, Microsoft ha catturato l’attenzione con titoli come Avowed, Hellblade 2, Ara: History Untold e Indiana Jones e l'Antico Cerchio (recensito qui dal nostro Domenico), sorprendendo con la presenza di Visions of Mana di Square Enix. Se la storia si ripete, c’è da aspettarsi un altro show di ottimo livello.

L’idea di un nuovo Developer Direct alimenta le aspettative non solo per i singoli giochi, ma anche per il percorso che Xbox sembra aver intrapreso.

Dopo anni di rincorsa, il 2025 potrebbe essere il momento in cui la Casa di Redmond sfodera finalmente tutte le sue carte migliori, puntando su una lineup capace di accontentare fan vecchi e nuovi.

D’altra parte, resta la solita incognita: sarà sufficiente a contrastare un mercato sempre più competitivo, specie con l'arrivo di Switch 2 decisamente vicino?

Lo sapremo presto, ma una cosa è certa: se Microsoft vuole davvero fare il botto, il Developer Direct dovrà essere qualcosa di più che una semplice vetrina, perlomeno secondo chi scrive.