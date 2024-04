Il premiatissimo Never Alone avrà un seguito

Era il 2014 quando l'originale Never Alone si fece notare sul mercato, vincendo anche il premio ai BAFTA come miglior gioco d'esordio.

Come confermato durante l'evento Triple-I, ora l'avventura puzzle platformer avrà ufficialmente un seguito, Never Alone 2.

Sviluppato da E-Line Media e pubblicato da Humble Games, il gioco non ha ancora una finestra di lancio precisa, ma continuerà a farci esplorare la cultura dei nativi d'Alaska, portandoci in ambientazioni artiche.

Ad accompagnare l'annuncio e ad aggiornarci su come stiano andando i lavori c'è stato un primo trailer, che potete vedere di seguito.

Sarà possibile vivere l'avventura sia da soli che in cooperativa (online o locale), a propria discrezione. Vestiremo i panni di Nuna e di Fox in scenari gelidi, mentre le vicende saranno ispirate alle tradizioni Iñupiaq.

Rimaniamo ora in attesa di scoprire più precisamente quando il gioco esordirà, e se lo farà anche su console: per ora, è già spuntata online la sua pagina Steam.