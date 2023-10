Il "peggior gioco dell'anno" ha zero giocatori su Steam

Il Signore degli Anelli: Gollum, il videogioco di avventura della tedesca Daedalic Entertainment, sognava di raccontarci più da vicino la storia di Gollum all'interno dell'universo di Tolkien, ma è andata male.

Il titolo, che potete recuperare ormai ad un prezzo molto basso , è stato infatti un flop clamoroso.

Come sappiamo, il drammatico naufragio del gioco è costato una riorganizzazione interna alla stessa Daedalic.

Difatti, la compagnia di Amburgo che ha deciso di smettere di sviluppare internamente videogiochi, limitandosi a fare da etichetta per quelli degli altri.

Ora, visto che al peggio non c'è mai fine, come riportato anche da PCGamesN sembra che il titolo in questione abbia toccato zero utenti su Steam.

Negli ultimi 30 giorni, il numero medio di giocatori di Gollum è stato di tre, mentre a settembre è stato di 3,2. Per ogni giorno di ottobre, Steam Charts rileva che c'è almeno un periodo in cui il gioco ha visto zero giocatori.

Mentre pensavamo che le statistiche dei giocatori di Redfall fossero pessime, questa fa ancora più male, visto che in molti speravano che Gollum potesse offrire qualcosa di nuovo ed emozionante, ma così non è stato.

Del resto, The Lord of the Rings: Gollum è risultato essere il fallimento più clamoroso del 2023, con un budget di oltre 10 milioni di euro (con l'ombra di ChatGPT).

Nella recensione del nostro Nicolò Bicego, abbiamo sottolineato come il gioco sia «un titolo completamente inspiegabile. Da una parte abbiamo una storia noiosa, vuota, che rende ancora più incomprensibile la scelta, da parte degli sviluppatori, di concentrare il loro progetto proprio su Gollum. Dall'altra abbiamo un gameplay che sarebbe stato vecchio già nel 2007, e che non riesce a proporre un'idea interessante od originale in tutta la durata del gioco. Uno spreco per una licenza così preziosa: il mondo di Arda (ed anche il povero Gollum) meritavano decisamente di meglio».