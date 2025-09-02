I fan nostalgici della serie Left 4 Dead potrebbero avere un nuovo progetto da tenere d'occhio nel corso delle prossime settimane: Mike Booth, il visionario dietro al leggendario primo capitolo della saga, ha infatti rivelato di essere al lavoro su un nuovo sparatutto che intende espandere la formula cooperativa in direzioni mai esplorate prima.

L'annuncio, arrivato attraverso un post pubblicato su Reddit durante lo scorso fine settimana (via Eurogamer) è stato volutamente criptico ma ricco di promesse: lo sviluppatore ha spiegato che il nuovo titolo sarà «costruito sulle fondamenta di ciò che ha reso Left 4 Dead speciale», senza però rivelare dettagli concreti come il nome del gioco o concept art preliminari.

Tuttavia, ha lasciato intendere che chi ha apprezzato «il lavoro di squadra, la tensione e la rigiocabilità» dei suoi progetti passati troverà questo nuovo lavoro particolarmente interessante.

Quello che rende particolarmente intrigante questo annuncio è l'approccio innovativo che Booth intende adottare: il creatore di Left 4 Dead ha infatti dichiarato che questo sparatutto espanderà la formula del gameplay cooperativo «in modi che volevo esplorare da molto tempo».

Il progetto si sta sviluppando all'interno di Bad Robot Games, la divisione videoludica della compagnia di produzione cinematografica e televisiva di JJ Abrams, annunciata nel 2018: una collaborazione che suggerisce un approccio che potrebbe unire le competenze narrative tipiche del mondo dell'intrattenimento cinematografico con l'expertise tecnica e creativa di Booth nel campo dei videogiochi cooperativi.

Nonostante la segretezza che avvolge il progetto, Booth ha confermato che il team si trova ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, anche se sono già previste sessioni di playtest per un numero limitato di partecipanti selezionati.

Per coloro che sono interessati a partecipare ai test preliminari, Booth ha messo a disposizione una lista d'attesa attraverso cui è possibile candidarsi per le future sessioni di playtest: la trovate al seguente indirizzo.

Già durante gli scorsi anni avevamo assistito a un tentativo di raccogliere l'eredità di Left 4 Dead con Back 4 Blood, sviluppato da molti degli autori che avevano contribuito alla duologia di Valve.

Questo annuncio arriva però dal creatore stesso della serie, motivo per il quale potrebbe valere la pena di tenerlo d'occhio per augurarsi in un epilogo migliore dello sfortunato titolo di Turtle Rock Studios.